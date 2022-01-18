В Wintershall Dea заявили о соблюдении «Газпромом» условий контрактов по газу

«Газпром» уже более 30 лет является надежным поставщиком российского газа для Европы. Об этом рассказали «Известиям» в Wintershall Dea, крупнейшей немецкой нефтегазовой компании, комментируя причины газового кризиса в Европе во вторник, 18 января.

«Wintershall Dea и «Газпром» связывают десятилетия успешного партнерства. «Газпром», по нашему мнению, соблюдает свои контракты», — сообщили в компании.

По словам представителя Wintershall Dea, европейский газовый рынок зарекомендовал себя как «весьма надежный» в вопросе обеспечения поставок и к нынешней ситуации с высокими ценами на голубое топливо привели несколько взаимосвязанных факторов.

Одним из основных факторов, оказавших влияние на газовый кризис в Европе, стал рост спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, отметили там.

«До сих пор нам ничего не известно о каких-либо перебоях в поставках газа европейским потребителям. В настоящее время мировой спрос на газ чрезвычайно высок. Одним из основных факторов является рост спроса на СПГ в Азии, что приводит к тому, что многие танкеры часто идут не в Европу, а на азиатский рынок. СПГ зачастую представляют, как гибкий и надежный источник поставок. Однако вполне очевиден тот факт, что на базе одного лишь СПГ обеспечить надежность газоснабжения Европы невозможно», — рассказал собеседник «Известий».

Основой энергетической безопасности Европы является «в высшей степени диверсифицированная система импорта газа по трубопроводам в совокупности с мощностями сезонных хранилищ газа», добавил он. Поставки СПГ служат дополнением для удовлетворения пикового спроса потребителей.

«ЕС повезло в том плане, что газ доступен на расстояниях, преодолимых трубопроводами», — отметили в немецкой компании.

Европейские подземные хранилища газа опустели более чем на 50%. По данным Gas Infrastructure Europe, год и два назад показатели были выше на 65% и 83% соответственно. В то же время в начале этого года Россия сократила поставки топлива в Европу, а «Газпром» перестал бронировать дополнительные транзитные мощности из-за отсутствия заявок со стороны покупателей.

На фоне этого глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль обвинил Россию в энергетическом кризисе в Европе. По его мнению, Москва сдерживала объемы поставок газа в Европу в период «повышенной геополитической напряженности», подразумевая, что она якобы спровоцировала энергокризис в политических целях.

По мнению Бироля, Россия может увеличить поставки газа в Европу «как минимум на треть», то есть на 3 миллиарда кубометров в месяц. Он подчеркнул, что текущий дефицит в хранилищах «в значительной степени связан с «Газпромом». Эксперты, опрошенные «Известиями» 15 января, выразили уверенность, что ЕС поспособствовал возникновению такой ситуации.

Немецкий публицист Кристофер Херстль, комментируя «Известиям» слова Бироля, отметил, что «Газпром» поставляет в Европу даже больше газа, чем прописано в контрактах. При этом, по его словам, против компании выдвигается множество обвинений, которые звучат странно на фоне затягивания европейской и германской сторонами сертификации «Северного потока – 2». Публицист выразил мнение, что за звучащими в адрес российской энергокомпании обвинениями «стоит политическая задача».

В конце декабря председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков подчеркивал, что «Газпром» полностью выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу по заключенным контрактам. С ним согласился замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов, по словам которого компания исполняет все обязательства по снабжению Европы газом и даже поставила туда дополнительные объемы.

Сокращение спотовых продаж произошло не из-за того, что компания не стала поставлять энергоносители, а потому, что никто не захотел их покупать по высоким спотовым ценам, полагает Белов.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович говорил, что поставлять дополнительные объемы газа через спотовый механизм «Газпром» не обязан и не заинтересован в этом.