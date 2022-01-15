Прямой эфир
Общество
В Минцифры сообщили об усилении защиты аккаунтов на портале «Госуслуги»
Происшествия
В Минэнерго сообщили о проблемах с электричеством в восьми регионах РФ
Общество
Путин поручил доработать проект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
Мир
Еще два самолета с российскими миротворцами прибыли из Казахстана в Иваново
Мир
Нуланд заявила об отсутствии начала серьезной дискуссии между США и РФ
Спорт
Итальянский ФК «Дженоа» уволил Андрея Шевченко с поста главного тренера
Общество
Путин поручил представить предложения по маршруту до Баренцева моря
Общество
В России за сутки выявили 27 179 новых случаев COVID-19
Общество
Суд в Москве арестовал участников хакерской группировки REvil
Мир
Порошенко обвинил Зеленского в намерении стать диктатором

Эксперт оценил обвинения в адрес «Газпрома» из-за энергокризиса в ЕС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Газпром» выполняет все контрактные обязательства по снабжению Европы газом, а поставлять дополнительные объемы через спотовый механизм компания не обязана и не заинтересована в этом. Об этом 15 января заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, комментируя слова главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, обвинившего «Газпром» в сокращении спотовых продаж в Европу и создании напряженности на европейском энергорынке.

Атлантический период: согреет ли американский газ Европу
И когда стоит ожидать падения цен на энергоносители

«Газпром» выполняет все свои контракты. Что касается отсутствия жеста доброй воли со стороны «Газпрома» относительно поставок газа на спот. <...> Теоретически «Газпром» мог бы сделать это сейчас. Но возникает вопрос: почему «Газпром» должен это сделать? К нему что, как-то особенно хорошо относятся в Европе? Там сертифицируют «Северный поток – 2»? Нет. Обязательств поставлять газ нет», — отметил он.

По словам эксперта, поставка «Газпромом» газа на спотовый рынок привела бы к падению цен на этот энергоноситель.

«Если он поставит дополнительные объемы газа через механизм спотовый, то цены упадут. Возникает вопрос: «Газпром» продает газ или покупает? Если он продает, то почему он должен быть заинтересован в падении цен на газ? Это странно. Давайте обвинять другие компании в том, что они тоже хотят продавать свои товары подороже, а не подешевле», — пояснил Митрахович.

По его мнению, если европейцам необходимы дополнительные объемы газа, им следовало бы заключить новые долгосрочные контракты.

«Если хотят европейцы дополнительные объемы газа — пожалуйста, заключайте новые долгосрочные контракты, в том числе с использованием «Северного потока – 2». Будет понятно, сколько газа вам нужно, сколько нужно российской стороне потратить денег на производство этого газа, на транспорт, и будет всё работать. <...> Поэтому я считаю, что обвинения в адрес России — это перекладывание с больной головы на здоровую», — заключил эксперт.

Ранее, 12 января, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что «Газпром» может увеличить поставки в Европу как минимум на треть, но не делает этого. По его мнению, это создает напряженность на европейском энергорынке.

До этого, 31 декабря, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что «Газпромом» были соблюдены все контракты и сроки, объемы поставок. По его словам, «никто в Европе не жаловался, что «Газпром» нарушал свои обязательства по поставкам газа».

27 декабря представитель министерства экономики и защиты климата ФРГ Анника Айнхорн подчеркнула, что Россия выполняет все свои контрактные обязательства по поставкам. Она отметила, что безопасность поставок по-прежнему гарантирована.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022