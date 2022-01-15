Эксперт оценил обвинения в адрес «Газпрома» из-за энергокризиса в ЕС

«Газпром» выполняет все контрактные обязательства по снабжению Европы газом, а поставлять дополнительные объемы через спотовый механизм компания не обязана и не заинтересована в этом. Об этом 15 января заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, комментируя слова главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, обвинившего «Газпром» в сокращении спотовых продаж в Европу и создании напряженности на европейском энергорынке.

«Газпром» выполняет все свои контракты. Что касается отсутствия жеста доброй воли со стороны «Газпрома» относительно поставок газа на спот. <...> Теоретически «Газпром» мог бы сделать это сейчас. Но возникает вопрос: почему «Газпром» должен это сделать? К нему что, как-то особенно хорошо относятся в Европе? Там сертифицируют «Северный поток – 2»? Нет. Обязательств поставлять газ нет», — отметил он.

По словам эксперта, поставка «Газпромом» газа на спотовый рынок привела бы к падению цен на этот энергоноситель.

«Если он поставит дополнительные объемы газа через механизм спотовый, то цены упадут. Возникает вопрос: «Газпром» продает газ или покупает? Если он продает, то почему он должен быть заинтересован в падении цен на газ? Это странно. Давайте обвинять другие компании в том, что они тоже хотят продавать свои товары подороже, а не подешевле», — пояснил Митрахович.

По его мнению, если европейцам необходимы дополнительные объемы газа, им следовало бы заключить новые долгосрочные контракты.

«Если хотят европейцы дополнительные объемы газа — пожалуйста, заключайте новые долгосрочные контракты, в том числе с использованием «Северного потока – 2». Будет понятно, сколько газа вам нужно, сколько нужно российской стороне потратить денег на производство этого газа, на транспорт, и будет всё работать. <...> Поэтому я считаю, что обвинения в адрес России — это перекладывание с больной головы на здоровую», — заключил эксперт.

Ранее, 12 января, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что «Газпром» может увеличить поставки в Европу как минимум на треть, но не делает этого. По его мнению, это создает напряженность на европейском энергорынке.

До этого, 31 декабря, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что «Газпромом» были соблюдены все контракты и сроки, объемы поставок. По его словам, «никто в Европе не жаловался, что «Газпром» нарушал свои обязательства по поставкам газа».

27 декабря представитель министерства экономики и защиты климата ФРГ Анника Айнхорн подчеркнула, что Россия выполняет все свои контрактные обязательства по поставкам. Она отметила, что безопасность поставок по-прежнему гарантирована.