Атлантический период: согреет ли американский газ Европу

Американский природный газ стремительно захватывает европейский рынок: по итогам первых десяти дней 2022 года объемы закупленного странами Европы СПГ из США достигли рекордов и в пять раз превысили поставки от «Газпрома». Однако долго такая ситуация не продлится: погода и новый рост спроса в Восточной Азии не позволят трансатлантическим поставкам слишком долго доминировать. Эксперты считают, что докризисные цены на газ в ЕС едва ли восстановятся не то что до конца зимы, но и до конца текущего года. Подробности — в материале «Известий».

Ценовое ралли на газ в Европе

В декабре ситуация на газовом рынке ЕС была близка к панической — цены впервые перевалили за $2000 за тысячу кубометров. Разница с ценами в США на хабе Генри в Техасе была почти 20-кратной, но европейские расценки превысили и азиатские, что происходит не каждый день. В этой ситуации вмешалась невидимая рука рынка: сразу несколько десятков газовозов изменили курс и направились в сторону европейских портов. В результате цены в начале второй декады января упали до $900 за тысячу кубов — по-прежнему колоссально много, если сравнивать с ситуацией еще полугодовой давности, но все-таки терпимо на фоне показателей декабря.

В отдельных случаях переориентация на Европу оказалась настолько выгодной, что один из танкеров второй раз прогнали через Панамский канал в обратном направлении, за что пришлось заплатить $400 тыс.

Всё это происходило на фоне пассивной позиции «Газпрома», который не торопился продавать газ сверх оговоренных контрактов. Это частично объясняется и холодной зимой в России, где температуры на большей части европейской территории страны находятся в районе или ниже многолетних средних показателей для декабря и января, тогда как в Европе пока зима теплее нормы. Европейцам, впрочем, приходится нелегко даже в этих условиях, цены на электричество достигали €450 за мегаватт в декабре.

Атлантический период Фото: REUTERS/Christian Charisius

Благодаря «молекулам свободы» — брендинг в незабываемом стиле администрации экс-президента США Дональда Трампа — цены упали до $200. Несмотря на это, для потребителей электричество и тепло остаются дорогими, так что бизнес сокращает производство, инфляция разгоняется (особенно в странах Восточной Европы, где энергия занимает большую долю в структуре расходов), а в Великобритании местные энергокомпании рекомендуют потребителям греть руки о кошек.

Как бы то ни было, но американские газовозы оказались в нужном месте и в нужное время, что позволило смягчить течение энергокризиса. Смогут ли американские поставщики работать в таком же режиме в ближайшие месяцы и не означает ли это, что цены на газ в ЕС будут падать и дальше? На данный момент в этом есть сомнения. В первую очередь спрос на газ растет в самой Америке. Из-за похолодания на восточном побережье США цены выросли на 27%, составив около $166 за тысячу кубометров на хабе Генри. Разумеется, это всё еще во много раз ниже, чем в Европе, но стоимость перевозок велика, а конкуренция со стороны азиатских потребителей сохраняется. В то же время совсем скоро начинается празднование китайского Нового года, во время которого энергопотребление в крупнейшей экономике Евразии падает. При этом китайское правительство активно борется с выбросами углекислого газа, что может спровоцировать как снижение (из-за общего падения потребления спроса), так и рост (благодаря временной переориентации генерации с угля на газ).

Что говорят эксперты о ситуации на газовом рынке Европы

По словам аналитика «Финам» Сергея Кауфмана, ситуация с приоритетом американского СПГ носит локальный характер и связана с его возросшим количеством из-за скачка цен на газ в Европе.

— Сейчас ситуация нормализовалась: цены в Азии снова выше, чем в Европе, что может уменьшить поток СПГ в Европу и вернуть спрос на российский газ. Также локально спрос снижен из-за всё еще аномально высоких цен и умеренной погоды в регионе.

Атлантический период Фото: REUTERS

Прямо сейчас СПГ из США действительно является одним из основных виновников отсутствия заявок, однако устойчивый характер эта ситуация носить не будет. Во-первых, приоритетным направлением для американского СПГ остается Азия. Во-вторых, ряд контрактов «Газпрома» имеет структуру «бери или плати», по которой не покупать газ просто невыгодно. В-третьих, пока что объем американского СПГ слишком мал, чтобы вытеснить российский газ с европейского рынка.

Президент института энергетики и финансов Марсель Салихов в разговоре с «Известиями» отметил, что середине декабря спотовые цены на TTF превышали спотовые цены на газ в Азии. Это стимулировало поставщиков к тому, чтобы переориентировать потоки незаконтрактованного газа на европейский рынок.

— По данным танкерных перевозок, в декабре поставки СПГ из США в Европу составили 3,3 млн т по сравнению с 2,2 млн т в декабре. В январе ожидается поставка практически 4 млн т, что является максимальным уровнем.

Салихов допускает вероятность дальнейшего снижения цен при одном условии: если будет теплая зима и сохранится приток СПГ.

Атлантический период Фото: ТАСС/EPA/ANDY RAIN

— Это, однако, маловероятно. Фьючерсные рынки ожидают, что достаточно высокие цены (выше $800 за тысячу кубометров) сохранятся в течение всего 2022 года. Еще в начале декабря рынки ожидали, что снижение цен до $500–600 за тысячу кубометров произойдет уже к лету 2022 года. Однако за декабрь рыночные ожидания довольно серьезно изменились, и теперь существенное снижение цен ожидается только в 2023 году.

Ситуация вокруг сроков ввода «Северного потока – 2» также остается неопределенной, что усиливает напряженность на рынке и способствует более высокому уровню цен, подчеркнул экономист. По его словам, новое правительство Германии готово в большей степени противодействовать вводу газопровода в эксплуатацию. Это не остановит сертификацию СП-2, но может замедлить ее по формальным признакам.