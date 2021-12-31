В Венгрии отметили отсутствие нарушений в поставках газа со стороны «Газпрома»

Никто в Европе не сталкивался с нарушением договоров о поставках газа со стороны «Газпрома». Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Газпром» всегда был надежным партнером Венгрии <…> Все контракты и сроки, объемы поставок были соблюдены. И, насколько мне известно, никто в Европе не жаловался, что «Газпром» нарушал свои обязательства по поставкам газа», — отметил министр в интервью RT, опубликованном в пятницу, 31 декабря.

По его словам, Россия соблюдает те контракты, которые подписывает компания с европейскими партнерами. При этом Сийярто добавил, что жалобы в адрес России, которые доносятся со стороны некоторых европейских политиков, могут быть связаны с отказом в дополнительных поставках.

Однако, как заверил министр, это вопрос коммерции.

Ранее, 27 декабря, представитель министерства экономики и защиты климата ФРГ Анника Айнхорн подчеркнула, что Россия выполняет все свои контрактные обязательства по поставкам. По ее словам, безопасность поставок по-прежнему гарантирована.

В тот же день стало известно, что «Газпром» вывел суточные поставки голубого топлива в КНР по трубопроводу «Сила Сибири» на рекордный уровень. Кроме того, в холдинге рассказали, что поставки топлива в европейские страны ведутся «в полном объеме», согласно контрактам, заключенным сторонами.

Как сообщили в «Газпроме» 24 декабря, Европа отобрала из подземных хранилищ газа (ПХГ) более 41% от объема, который закачали за 2021 год. Кроме того, 21 и 22 декабря были зафиксированы рекорды по отбору газа из европейских ПХГ за сутки — 700 млн куб. м и 712 млн куб. м соответственно.