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«Газпром» сообщил о рекорде по суточным поставкам газа в Китай

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Компания «Газпром» вывела суточные поставки голубого топлива в КНР по трубопроводу «Сила Сибири» на рекордный уровень. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании в понедельник, 27 декабря.

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«23 декабря зафиксирован исторический рекорд суточных поставок газа из России в Китай», — сообщили в «Газпроме».

Кроме того, в холдинге рассказали, что поставки топлива в европейские страны ведутся «в полном объеме» согласно контрактам, заключенным сторонами.

Ранее, 14 декабря, Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заключила с «Газпромом» соглашение о существенном увеличении экспорта газа в КНР в ноябре-декабре на заседании Совместного координационного комитета, сообщил российский холдинг в Telegram-канале.

В ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил 15 декабря, что отношения России и Китая представляют собой настоящий образец в XXI веке. Глава государства также заявил, что двусторонние отношения отличает решимость превратить общую границу в пояс вечного мира и добрососедства.

При этом 18 декабря Nikkei Asia сообщило со ссылкой на источник, что два лидера также обсудили проект «Сила Сибири — 2», проектирование которого началось 18 мая предыдущего года. Уточнялось, что сторонам еще предстоит договориться о цене предполагаемых поставок топлива. По данным источника, запуск трубопровода позволит России ликвидировать «зависимость от европейского рынка».

Выступая на III Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил 29 ноября о возможном партнерстве КНР и «Роснефти» по «Восток Ойл», проекту «Роснефти», который включает в себя 52 лицензионных участка, в границах которых расположены 13 месторождений нефти и газа.

Также на полях форума подписано соглашение между КНР и «Роснефтью» о проработке возможности строительства ветроэнергетического парка в рамках «Восток Ойл».

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