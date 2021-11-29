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Новак рассказал о возможном партнерстве КНР и «Роснефти» по «Восток Ойл»

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У России давнее сотрудничество с китайскими партнерами в сфере традиционной энергетики, однако страна также заинтересована во взаимодействии в «зеленой» энергетике. Об этом 29 ноября заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на III Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

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«У нас давнее долгосрочное сотрудничество с нашими китайскими партнерами в традиционной энергетике. Но с учетом тех трендов, которые сегодня есть в рамках климатической повестки и энергоперехода, мы заинтересованы в том, чтобы развивать сотрудничество с нашими китайскими партнерами и в новом направлении, в «зеленой» энергетике», — сказал он.

По словам Новака, КНР и Россия определили целевые показатели достижения к 2060 году углеродной нейтральности, поэтому цели двух стран сходятся.

Он подчеркнул, что видит в этой сфере несколько направлений. Одно из них — возобновляемые источники энергии, которые активно поддерживаются правительствами обеих стран. Это направление представляет, по словам вице-премьера, большие перспективы: на Дальнем Востоке — создание ветропарков, солнечной генерации. Также на полях форума будет подписано соглашение между китайской компанией и «Роснефтью» о проработке возможности строительства ветроэнергетического парка в рамках проекта «Восток Ойл».

В ходе выступления на форуме глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что у России и Китая есть значительный потенциал в области низкоуглеродной энергетики, в связи с чем страны могли бы заняться совместной разработкой и внедрением низкоуглеродных технологий и систем искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли. Он также обратил внимание на потенциальные возможности для развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.

«Восток Ойл» является флагманским проектом «Роснефти» и включает в себя 52 лицензионных участка, в границах которых расположены 13 месторождений нефти и газа. Ожидается, что к 2030 году добыча нефти там составит порядка 100 млн т.

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