В ФРГ заявили о выполнении Россией контрактных обязательств по поставкам газа

Перебои с газоснабжением в Германии не зафиксированы, Россия выполняет все свои контрактные обязательства по поставкам. Об этом заявила представитель министерства экономики и защиты климата ФРГ Анника Айнхорн на пресс-конференции в Берлине, посвященной поставкам голубого топлива в понедельник, 27 декабря.

«Безопасность поставок по-прежнему гарантирована», — приводит ее слова экономический портал Finanzen.net.

По словам Айнхорн, германские власти «внимательно следят за ситуацией с газом».

Ранее в этот же день в «Газпроме» сообщили, что из подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы отобрано уже 43,1% от объема, закачанного в этом году. Объем активного газа в хранилищах по данным Gas Infrastructure Europe на 24 декабря был на 21,1 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня.

По данным газотранспортного оператора GSA Platform на 27 декабря, «Газпром» вновь не забронировал мощности для транзита газа через Польшу. Реверсные поставки энергоносителя по трубопроводу Ямал– Европа из Германии в Польшу продолжаются уже на протяжении недели в связи с отсутствием бронирования мощностей со стороны европейских потребителей.

Ранее «Газпром» резервировал поставки не на регулярной (заканчивается в 19:00 мск), а на дополнительной сессии (заканчивается в 4:30 мск) основе и использовал краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов. Но 27 декабря эти опции оказались не нужны.

Российский газовый холдинг не бронировал мощности для транзита газа через Польшу по Ямал–Европе с 21 по 24 декабря. В результате транзит газа в ФРГ был приостановлен, затем начался обратный реверс.

23 декабря президент России Владимир Путин подчеркнул, что «Газпром» не забронировал этот трафик, потому что его контрагенты и компании, которые покупают голубое топливо по данному маршруту, не выставили заявок на покупку. Российский лидер указал на основания предполагать, что возвращаемый реверсом из ФРГ в Польшу газ позже идет на Украину.