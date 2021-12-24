«Газпром» не забронировал мощности газопровода «Ямал–Европа»

«Газпром» не забронировал мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу Ямал–Европа на пятницу, 24 декабря. Об этом свидетельствуют данные платформы GSA Platform.

Компания в некоторые дни заказывала мощности не на регулярной сессии, которая заканчивается в 19:00 мск, а на дополнительной (заканчивается в 04:30 мск). Однако предложение на 24 декабря во время дополнительной сессии вновь оказалось невостребованным.

Холдинг также не забронировал мощности на 23 декабря. Предлагались мощности в объеме 89,1 млн куб. м на точке входа в польский участок магистрали. При этом 22 и 21 декабря холдинг также отказался от этого бронирования, после чего транзит газа в Германию по газопроводу был приостановлен. Затем начался обратный реверс.

В четверг президент России Владимир Путин подчеркнул, что «Газпром» не забронировал этот трафик, потому что его контрагенты и компании, которые покупают газ по данному маршруту, не выставили заявок на покупку. При этом глава государства указал на основания предполагать, что возвращаемый реверсом из ФРГ в Польшу газ позже идет на Украину.

Вместе с тем 21 декабря биржевая цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $2000 за 1 тыс. куб. м. Спустя два дня цены фьючерсов на газ в Европе упали ниже $1500 за 1 тыс. куб. м.