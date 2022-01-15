Эксперт назвал спекуляцией обвинения «Газпрома» в сокращении спотовых продаж газа в ЕС

«Газпром» исполняет все обязательства по поставке газа в Европу и даже поставил туда дополнительные объемы, сокращение спотовых продаж произошло не из-за того, что российская компания не стала поставлять энергоносители, а потому, что никто не захотел их покупать по высоким спотовым ценам. Об этом 15 января «Известиям» заявил заместитель директора Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований Владислав Белов.

Таким образом он прокомментировал слова главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, обвинившего «Газпром» в сокращении спотовых продаж в Европу и создании напряженности на европейском энергорынке.

«В первой половине января зафрахтованные, купленные, оплаченные «Газпромом» объемы газопровода «Ямал-Европа» не были использованы не по причине того, что «Газпром» не хотел поставить, а по причине, что никто не захотел у «Газпрома» закупать газ по очень большим спотовым ценам, хотя и снизившимся в связи с поставками СПГ (сжиженного природного газа — Ред.) из США», — пояснил он.

Таким образом, по словам эксперта, «Газпром» «оплатил воздух» и не смог ничего продать за первые две недели января.

«Поэтому обвинения «Газпрома», что он не поставляет в 2022 году предположим, если это имеет в виду глава Международного энергетического агентства, это неправда, это введение в заблуждение, это спекуляции на фоне напряженных отношений между Россией и коллективным Западом, попыток обвинения России в том, что она агрессивно себя ведет по отношению к партнерам», — отметил Белов.

Он подчеркнул, что «Газпром» выполняет все взятые обязательства по поставкам газа в Европу.

«По состоянию на 31 декабря 2021 года «Газпром» не только выполнил все свои обязательства, но и, согласно официальным данным, поставил дополнительные объемы газа в Европу, где Германия является одним из основных клиентов. Никто из официальных представителей Германии, в первую очередь партнеров «Газпрома», ни разу, никогда не заявлял о том, что «Газпром» недопоставил определенный объем», — подчеркнул эксперт.

Ранее, 12 января, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что «Газпром» может увеличить поставки в Европу как минимум на треть, но не делает этого. По его мнению, это создает напряженность на европейском энергорынке.

До этого, 31 декабря, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что «Газпромом» были соблюдены все контракты и сроки, объемы поставок. По его словам, «никто в Европе не жаловался, что «Газпром» нарушал свои обязательства по поставкам газа».

27 декабря представитель министерства экономики и защиты климата ФРГ Анника Айнхорн подчеркнула, что Россия выполняет все свои контрактные обязательства по поставкам. Она отметила, что безопасность поставок по-прежнему гарантирована.