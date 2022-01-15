Прямой эфир
Экономика
Новак заявил о важности долгосрочных контрактов для поставок газа в ЕС
Происшествия
В Минэнерго сообщили о проблемах с электричеством в восьми регионах РФ
Общество
Путин поручил доработать проект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
Мир
Еще два самолета с российскими миротворцами прибыли из Казахстана в Иваново
Мир
Нуланд заявила об отсутствии начала серьезной дискуссии между США и РФ
Спорт
Итальянский ФК «Дженоа» уволил Андрея Шевченко с поста главного тренера
Общество
Путин поручил представить предложения по маршруту до Баренцева моря
Общество
В России за сутки выявили 27 179 новых случаев COVID-19
Общество
Суд в Москве арестовал участников хакерской группировки REvil
Происшествия
СК начал проверку после взрыва на газовой заправке в Улан-Удэ

Эксперт назвал спекуляцией обвинения «Газпрома» в сокращении спотовых продаж газа в ЕС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Газпром» исполняет все обязательства по поставке газа в Европу и даже поставил туда дополнительные объемы, сокращение спотовых продаж произошло не из-за того, что российская компания не стала поставлять энергоносители, а потому, что никто не захотел их покупать по высоким спотовым ценам. Об этом 15 января «Известиям» заявил заместитель директора Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований Владислав Белов.

Таким образом он прокомментировал слова главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, обвинившего «Газпром» в сокращении спотовых продаж в Европу и создании напряженности на европейском энергорынке.

Атлантический период: согреет ли американский газ Европу
И когда стоит ожидать падения цен на энергоносители

«В первой половине января зафрахтованные, купленные, оплаченные «Газпромом» объемы газопровода «Ямал-Европа» не были использованы не по причине того, что «Газпром» не хотел поставить, а по причине, что никто не захотел у «Газпрома» закупать газ по очень большим спотовым ценам, хотя и снизившимся в связи с поставками СПГ (сжиженного природного газа — Ред.) из США», — пояснил он.

Таким образом, по словам эксперта, «Газпром» «оплатил воздух» и не смог ничего продать за первые две недели января.

«Поэтому обвинения «Газпрома», что он не поставляет в 2022 году предположим, если это имеет в виду глава Международного энергетического агентства, это неправда, это введение в заблуждение, это спекуляции на фоне напряженных отношений между Россией и коллективным Западом, попыток обвинения России в том, что она агрессивно себя ведет по отношению к партнерам», — отметил Белов.

Он подчеркнул, что «Газпром» выполняет все взятые обязательства по поставкам газа в Европу.

«По состоянию на 31 декабря 2021 года «Газпром» не только выполнил все свои обязательства, но и, согласно официальным данным, поставил дополнительные объемы газа в Европу, где Германия является одним из основных клиентов. Никто из официальных представителей Германии, в первую очередь партнеров «Газпрома», ни разу, никогда не заявлял о том, что «Газпром» недопоставил определенный объем», — подчеркнул эксперт.

Ранее, 12 января, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что «Газпром» может увеличить поставки в Европу как минимум на треть, но не делает этого. По его мнению, это создает напряженность на европейском энергорынке.

До этого, 31 декабря, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что «Газпромом» были соблюдены все контракты и сроки, объемы поставок. По его словам, «никто в Европе не жаловался, что «Газпром» нарушал свои обязательства по поставкам газа».

27 декабря представитель министерства экономики и защиты климата ФРГ Анника Айнхорн подчеркнула, что Россия выполняет все свои контрактные обязательства по поставкам. Она отметила, что безопасность поставок по-прежнему гарантирована.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022