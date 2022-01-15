Политолог из ЕС оценил претензии к России из-за энергокризиса в Европе

«Газпром» поставляет в Европу газа даже больше, чем прописано в контрактах, однако против него выдвигается множество обвинений, которые звучат странно на фоне затягивания европейской и немецкой стороной сертификации «Северного потока – 2». Об этом 15 января «Известиям» заявил немецкий публицист Кристофер Херстль, комментируя слова главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, обвинившего «Газпром» в сокращении спотовых продаж в Европу и создании напряженности на европейском энергорынке.

«Я понимаю, что против «Газпрома» выдвигают множество обвинений, и не только против него, но и против России, и против [президента РФ Владимира] Путина, которого вообще обвиняют всякий раз, когда в Европе что-то идет не так. И я не понимаю, почему этот кризис до сих пор продолжается, несмотря на то, что «Газпром» и «Северный поток – 2» готовы полностью предоставить газ сразу по двум линиям и не делают этого только из-за проблем, которые чинят европейская и немецкая стороны», — сказал он.

Публицист отметил, что «Газпром» полностью выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу.

«Когда вижу ситуацию, что Россия в лице, в частности, «Газпрома» соблюдает на все сто процентов свои договоренности и даже больше, да предоставляет Германии больше газа, чем это прописано в контракте, а ее всё равно обвиняют, я задаюсь вопросом, понимают ли эти люди что-нибудь в бизнесе?» — удивился Херстль.

«Бизнес — это когда у вас есть контракт, и вы получаете то, что хотели, за что заплатили и что прописано в контракте. Ради этого и заключаются договоры. Если вам понадобилось больше, посмотрите на рынок и не надо обвинять «Газпром» в том, что он не продает вам новый газ по цене, указанной в договоре», — отметил он.

По мнению публициста, за звучащими в адрес «Газпрома» обвинениями «стоит политическая задача».

«Я вспомнил ситуацию незадолго до наступления сороковых годов, когда Гитлер решил атаковать русских солдат, СССР предоставил огромное количество всякого добра, целый поезд, в качестве, можно сказать, жеста доброй воли. Российские партнеры знали, что Гитлер нападет на них, но они предоставили ему этот поезд. Это политика России, я вижу ее всё время, в любые эпохи», — сказал Херстль.

Он также сообщил, что у него нет сомнений в существовании в Европе энергетического кризиса.

«Цены выросли очень резко, стремительно, на спотовом рынке они сейчас очень высоки. Это означает, что те, у кого есть долгосрочные контракты с поставщиками, находятся в фантастическом положении», — подытожил немецкий публицист.

Ранее в этот день замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов заявил «Известиям», что «Газпром» исполняет все обязательства по снабжению Европы газом и даже поставил туда дополнительные объемы. По его словам, сокращение спотовых продаж произошло не из-за того, что российская компания не стала поставлять энергоносители, а потому, что никто не захотел их покупать по высоким спотовым ценам.

Тогда же эксперт Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в комментарии «Известиям» отметил, что поставлять дополнительные объемы газа через спотовый механизм «Газпром» не обязан и не заинтересован в этом. Обвинения в адрес России он назвал «перекладыванием с больной головы на здоровую».

До этого, 12 января, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что «Газпром» может увеличить поставки в Европу как минимум на треть, но не делает этого. По его мнению, это создает напряженность на европейском энергорынке.