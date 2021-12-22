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Президент НАНГС оценил заявления «Нафтогаза» о жалобе в ЕК на «Газпром»

Президент НАНГС Хайков оценил заявления «Нафтогаза» о жалобе в ЕК на «Газпром»
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Инициатива «Нафтогаза Украины» по принуждению «Газпрома» предоставлять свои газотранспортные мощности другим странам находится за гранью экономической и правовой логики и является попыткой вмешательства в деятельность частной компании на суверенной территории России, что можно рассматривать как грубое вмешательство во внутренние дела страны. Об этом заявил «Известиям» президент, председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС), председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков в среду, 22 декабря.

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Ранее в этот же день «Нафтогаз Украины» сообщил, что подал жалобу в Еврокомиссию (ЕК), в которой попросил обязать «Газпром» выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе. Украинская сторона утверждала, что, «имея достаточные объемы газа и возможность использования свободных транзитных мощностей украинской ГТС, «Газпром» отказался от поставок больших объемов в ЕС». Действия «Газпрома» назвали «антиконкурентными».

«Право распоряжения «Газпромом» своими активами по своему усмотрению предусмотрено действующим законодательством России, является базовым принципом международного частного права, и заставить его отказаться от этого права никакая страна не сможет. Подобные решения принимаются только добровольно, исходя из взаимных интересов сторон. Так как данные газопроводы находятся не на территории Европы, то каких-либо последствий для «Газпрома» ожидать не стоит», — сказал Хайков.

Президент НАНГС посоветовал странам, которые хотят иметь трубопроводные маршруты в Европу, «посмотреть на опыт России по строительству газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» и строить свои трубопроводы аналогичным образом».

«Обвинения же в злоупотреблении рынком в адрес «Газпрома» Украине необходимо переадресовать США, так как именно они обещали обеспечивать Европу в полном объеме сжиженным природным газом с «правильными молекулами свободы», — сказал специалист.

Он отметил, что в итоге американская сторона «не выполнила обещания», а начала продавать свой газ в Азию, поскольку там его покупают дороже, что привело к дефициту голубого топлива в Европе, который, в свою очередь, спровоцировал там «жесточайший энергетический кризис».

«Газпром» же «полностью выполняет свои обязательства по поставкам газа» в соответствии с заключенными контрактами, что подтверждают в ЕС, указал эксперт. По его словам, компания не обязана поставлять объемы газа сверх контрактов, так как свобода договора — это «базовый принцип международного гражданского права».

«В энергокризисе виноваты сами недальновидные европейские политики, которые в погоне за популизмом и «прислуживании» интересам заокеанских партнеров излишне понадеялись на возможность обеспечения ЕС газом на спотовом биржевом рынке, но свободная рыночная экономика всё поставила на свои места и преподала им жесткий урок», — заключил он.

17 декабря глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил, что компания не сможет удерживать тарифы на газ для украинцев на текущем уровне из-за подорожания топлива в Европе. Он посетовал, что цены на газ в Европе выросли за год в семь раз. В настоящее время правительство Украины работает над тем, чтобы граждане не переплачивали столько.

Согласно данным «Оператора ГТС Украины» на 14 декабря, запасы газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) опустились ниже уровня начала его закачки в этом году. По данным компании, за сутки из ПХГ страны было отобрано 74,56 млн куб. м газа. При этом общий уровень запасов в хранилищах опустился до 15,258 млрд куб. м.

В то же время 13 декабря Витренко говорил, что в хранилищах «нормальный объем газа» и «проблем с прохождением зимы быть не должно». В то же время он отметил, что в стране сложилась сложная ситуация с углем, однако компания может подстраховать электрогенерирующие предприятия.

В ноябре глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что сложная энергетическая ситуация в стране приведет к обвалу экономики. Он заверил, что ни одно украинское предприятие не выдержит повышения тарифов, потому что экономика основывается на дешевом электричестве.

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