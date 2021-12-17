Глава «Нафтогаза» призвал украинцев экономить газ

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил, что компания не сможет удерживать тарифы на газ для граждан на текущем уровне из-за подорожания топлива в Европе.

«Мы честно говорим: если сохранятся такие цены, то мы как национальная компания не сможем покрывать эту разницу», — подчеркнул он в эфире канала «1+1».

По словам главы компании, цены на газ в Европе выросли за год в семь раз. В настоящее время правительство Украины работает над тем, чтобы граждане не переплачивали в семь раз, передает «Газета.Ru».

«На газ цена 8 гривен (29 центов) розничная, притом что рыночная — 45 гривен ($1,66)», — сказал Витренко, отметив, что разница между ценами приводит к большим убыткам, которые «Нафтогаз Украины» не может покрывать.

В связи с этим он призвал ускорить решение сложившейся ситуации, работая по данному вопросу как с властями страны, так и с потребителями. Как убежден глава компании, украинцам в текущих условиях следует экономить на газе, чтобы не зависеть от импорта.

Согласно данным «Оператора ГТС Украины» на 14 декабря, запасы газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) опустились ниже уровня начала его закачки в текущем году. По данным компании, за сутки из ПХГ Украины было отобрано 74,56 млн куб. м газа. При этом общий уровень запасов в хранилищах опустился до 15,258 млрд куб. м.

При этом 13 декабря Витренко заявил , что в хранилищах «нормальный объем газа» и «проблем с прохождением зимы быть не должно». В то же время он отметил, что в стране сложилась сложная ситуация с углем, однако компания может подстраховать электрогенерирующие предприятия.

9 ноября глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что сложная энергетическая ситуация в стране приведет к обвалу экономики. Он заверил, что ни одно украинское предприятие не выдержит повышения тарифов, потому что экономика основывается на дешевом электричестве.