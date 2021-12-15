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Запасы газа в хранилищах Украины опустились ниже уровня начала закачки

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Запасы газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) опустились ниже уровня начала его закачки в текущем году. Об этом свидетельствуют оперативные данные «Оператора ГТС Украины» на 14 декабря.

Согласно сведениям компании, за сутки из ПХГ Украины было отобрано 74,56 млн куб. м газа. При этом общий уровень запасов в хранилищах опустился до 15,258 млрд куб. м.

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В то же время более ранние данные говорят о том, что закачка газа в ПХГ Украины в 2021 году началась в конце апреля, когда в хранилищах было 15,29 млрд кубометров. А в сезон отбора, начавшийся в октябре, республика вошла с запасами газа на уровне 18,9 млрд куб. м.

Вместе с тем 13 декабря глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что в хранилищах «нормальный объем газа» и «проблем с прохождением зимы быть не должно». В то же время он отметил, что в стране сложилась сложная ситуация с углем, однако компания может подстраховать электрогенерирующие предприятия.

До этого, 2 ноября, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин констатировал, что предстоящая зима будет крайне сложной для страны. Он отметил, что при текущих ценах на энергоресурсы страна не сможет пережить еще один отопительный сезон.

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