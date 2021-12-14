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В «Нафтогазе» заявили о достаточном количестве газа на зиму в ПХГ Украины

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Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в понедельник, 13 декабря, в эфире телеканала ICTV сообщил, что в подземных хранилищах Украины достаточно газа для прохождения отопительного сезона.

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«Сейчас у нас в хранилищах нормальный объем газа. Не должно быть проблем с прохождением зимы. Мы должны спокойно пройти зиму, чтобы всем потребителям в Украине хватило газа», — заявил он.

В то же время Витренко отметил, что в стране сложилась сложная ситуация с углем, однако «Нафтогаз» в принципе может подстраховать электрогенерирующие предприятия.

Ранее, 1 декабря, «Газпром» сообщил, что на данный момент Европа отобрала уже более 18% запасов газа, закачанного в подземные хранилища прошедшим летом, в то время как запасы в ПХГ Украины уже приближаются к отметке начала закачки. В компании отметили, что украинские запасы газа опустились ниже показателя прошлого года на 38,7%, то есть на 10,3 млрд куб. м.

2 ноября бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин сообщил, что предстоящая зима будет крайне сложной для Украины. Он отметил, что при текущих ценах на энергоресурсы страна не сможет пережить еще один отопительный сезон.

20 октября национальная федерация работодателей Украины выпустила заявление, в котором сообщила о сложившейся на рынках энергетических ресурсов страны катастрофической ситуации. В организации отметили, что в 2021 году резко выросла стоимость энергоресурсов, в результате чего цена на газ для украинских предприятий оказалась в четыре-пять раз выше, чем у конкурентов.

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