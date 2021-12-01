«Газпром» отметил приближение запасов газа в ПХГ Украины к уровню начала закачки

На данный момент Европа отобрала уже более 18% запасов газа, закачанного в подземные хранилища прошедшим летом, в то время как запасы в ПХГ Украины уже приближаются к отметке начала закачки. Об этом 1 декабря сообщается в Telegram-канале компании «Газпром».

«По данным Gas Infrastructure Europe на 29 ноября, объем активного газа в европейских подземных хранилищах уменьшился на 23,4% (на 20,8 млрд кубометров) в отношении прошлогоднего уровня. От объема газа, закачанного в летний период, отобрано уже более 18%», — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что 16–18 ноября и 23–25 ноября были зарегистрированы суточные рекорды отбора газа из ПХГ Европы для этих дат за многолетнюю историю наблюдений. Вместе с тем «Газпром» в рамках утвержденного плана продолжает закачку собственного газа в пять европейских хранилищ, что продолжит делать до конца декабря.

«Запасы газа в украинских ПХГ опустились ниже показателя прошлого года на 38,7%, то есть на 10,3 млрд куб. м, и сейчас уже приближаются к отметке начала закачки», — добавили в компании.

Ранее запасы газа в хранилищах Украины в «Газпроме» оценили 15 ноября. Там указали, что объемы природного газа в украинских ПХГ находятся на уровне 10,3 млрд куб. м, что на 37% ниже прошлогодних значений.

12 ноября в «Газпроме» заявили, что обязательства компании по транзиту газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в текущем году будут перевыполнены.

9 ноября стало известно, что «Газпром» начал закачку газа в пять подземных хранилищ (ПХГ) в Европе.

8 ноября «Газпром» увеличил объем транзита газа в Евросоюз через Украину на 54%, а именно до 88 млн куб. м в сутки.

6 ноября сообщалось, что транзит газа через Украину в Евросоюз в октябре снизился на 19% по сравнению с показателями сентября и составил 2,6 млрд куб. м газа.

2 ноября бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин сообщил, что предстоящая зима будет крайне сложной для Украины. Он отметил, что при текущих ценах на энергоресурсы страна не сможет пережить еще один отопительный сезон.