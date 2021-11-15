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В «Газпроме» оценили запасы газа в украинских хранилищах

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Запасы в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) на 37% ниже прошлогодних значений. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщает «Газпром» в официальном Telegram-канале компании.

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Отмечается, что запасы топлива в украинских ПХГ находятся на уровне 10,3 млрд куб. м.

15 ноября «Газпром» не стал бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину и совсем не резервировал транзитную мощность газопровода Ямал–Европа. В таком же ключе завершились и прошлые аукционы — на октябрь и ноябрь.

14 ноября директор Института развития экономики страны Александр Гончаров заявил, что энергетический блок кабинета министров Украины не справляется с вызовами. По его словам, в украинском энергетическом кризисе скоро будет и «третье дно».

Он отметил, что проблемы вызваны как шестикратным сокращением поставок газа из стран Евросоюза, так и дефицитом угля на украинских ТЭС.

10 ноября украинский политолог Дмитрий Корнейчук рассказал о том, что неправильная энергетическая политика Киева привела к необходимости закупать электричество и газ у Белоруссии и России. Он сослался на то, что украинские власти полностью не подготовились к отопительному сезону.

9 ноября глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что сложная энергетическая ситуация в стране приведет к обвалу экономики. Он заверил, что ни одно украинское предприятие не выдержит повышения тарифов, потому что экономика основывается на дешевом электричестве.

5 ноября депутат Верховной рады Иван Крулько отметил, что на Украине остановилась работа большинства энергоблоков ТЭС. Так, на 4 ноября из 88 энергоблоков функционировало 37.

2 ноября бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин сообщил, что предстоящий зимний сезон будет крайне сложным для Украины. Он отметил, что при текущих ценах на энергоресурсы страна не сможет пережить еще один отопительный сезон.

28 октября депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что в сфере энергетики на Украине в настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация. Такой исход стал следствием провала в процессе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий.

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