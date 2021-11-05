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На Украине остановилась работа большинства энергоблоков ТЭС

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На Украине по состоянию на 4 ноября не работает более половины энергоблоков на тепловых электростанциях. Об этом сообщил депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько.

«У нас на Украине действуют 88 энергоблоков ТЭС, которые вырабатывают электроэнергию, которой балансируют атомную энергетику <…> На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37, 51 не функционирует. Из них половина не работает по так называемой аварийной заявке. Это недостаток топлива. То есть они готовы, но не функционируют», — сообщил он в эфире телеканала «Наш».

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Он отметил, что накануне государственная Трипольская ТЭС прекратила работу из-за снижения до минимума поставок угля.

«Это серьезная проблема. Что мы будем делать в этой ситуации, когда из-за недостатка электроэнергии, не дай бог, начнутся веерные отключения, в том числе, в больницах», — заявил Крулько.

При этом он добавил, что «нормальные власти» в «нормальных странах» в таких случаях начинают действовать.

Ранее в этот день глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия остановила транзит угля из Казахстана на Украину.

29 октября Герус сообщил, что с 1 ноября Россия прекратит поставки энергетического угля на Украину. Он отметил, что подобное решение можно сравнить с энергетической войной.

28 октября депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что в сфере энергетики на Украине в настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация. Такой исход стал следствием провала в процессе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий, убеждена депутат.

14 октября в украинских СМИ заявили, что страна попала в серьезный экономический «шторм», где, с одной стороны, существует газовая проблема, а с другой — угольная.

За день до этого «Укрэнерго» в отчете сообщило, что запасов угля на украинских ТЭС примерно в 3,9 раза меньше, чем необходимо. Как отметили в национальной энергетической компании, общие запасы уменьшились на 6,5%, его объем составил 666,6 тыс. т.

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