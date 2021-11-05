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Киев заявил об остановке Россией транзита угля из Казахстана на Украину

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Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в пятницу, 5 ноября, в своем Telegram-канале заявил, что Россия остановила транзит угля из Казахстана на Украину.

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Он утверждает, что заблокированы все поставки на ноябрь. РЖД не подтверждает «проезд вагонов с таким углем» через Россию, написал Герус.

В тоже время он пояснил, что речь идет только о поставках энергетического угля, ограничения не затрагивают коксующийся уголь.

Ранее, 29 октября, Герус сообщил, что с 1 ноября Россия прекратит поставки энергетического угля на Украину. Он отметил, что подобное решение можно сравнить с энергетической войной.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в тот же день добавил, что Украина не заключила новые договоры с российскими угольными компаниями, поэтому и перестанет получать уголь. При этом он указал на то, что в этом вопросе нет политики.

28 октября депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что в сфере энергетики на Украине в настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация. Такой исход стал следствием провала в процессе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий, убеждена депутат.

13 октября «Укрэнерго» в отчете сообщило, что запасов угля на украинских тепловых электростанциях (ТЭС) примерно в 3,9 раза меньше, чем необходимо. Как отметили в национальной энергетической компании, общие запасы уменьшились на 6,5%, его объем составил 666,6 тыс. т.

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