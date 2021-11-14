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Эксперт пообещал украинцам «третье дно» из-за энергетического кризиса

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Энергетический блок кабинета министров Украины не справляется с вызовами, в украинском энергетическом кризисе скоро будет и «третье дно». Об этом в воскресенье, 14 ноября, заявил директор Института развития экономики страны Александр Гончаров.

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«Эта зима может стать для нас самой сложной за все годы независимости. Уже всем очевидно, что энергетический блок кабмина не справляется с вызовами кризиса. Уже можно уверенно говорить: в украинском энергетическом кризисе скоро будет и третье дно, как и бушующая сейчас третья волна коронакризиса», — написал он в статье дня «Главреда».

Он отметил, что проблемы вызваны как шестикратным сокращением поставок газа из стран Евросоюза, так и дефицитом угля на украинских ТЭС. Гончаров подчеркнул, что в ноябре 2021 года на складах осталось всего лишь 542 тыс. т угля при плановой норме 3 млн т.

Гончаров также подверг критике премьер-министра Дениса Шмыгаля, который заявлял, что Украина «полностью готова» к отопительному сезону и будет обеспечена теплом. Подобные слова экономист охарактеризовал как «напускной оптимизм».

10 ноября украинский политолог Дмитрий Корнейчук рассказал о том, что неправильная энергетическая политика Киева привела к необходимости закупать электричество и газ у Белоруссии и России. Он сослался на то, что украинские власти полностью не подготовились к отопительному сезону.

9 ноября глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что сложная энергетическая ситуация в стране приведет к обвалу экономики. Он заверил, что ни одно украинское предприятие не выдержит повышения тарифов, потому что экономика основывается на дешевом электричестве.

5 ноября депутат Верховной рады Иван Крулько отметил, что на Украине остановилась работа большинства энергоблоков ТЭС. Так, на 4 ноября из 88 энергоблоков функционировало 37.

2 ноября бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин сообщил, что предстоящий зимний сезон будет крайне сложным для Украины. Он отметил, что при текущих ценах на энергоресурсы страна не сможет пережить еще один отопительный сезон.

28 октября депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что в сфере энергетики на Украине в настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация. Такой исход стал следствием провала в процессе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий.

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