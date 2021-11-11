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На Украине назвали главную ошибку Киева в энергетической политике

Политолог Корнейчук: Лукашенко может устроить веерные отключения электричества на Украине
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Неправильная энергетическая политика Киева привела к необходимости закупать электричество и газ у Белоруссии и России. Об этом заявил в среду, 10 ноября, украинский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире канала UkrLive.

По его словам, власти Украины полностью не подготовились к отопительному сезону. В связи с этим, как указал политолог, появилась вынужденная необходимость покупать электричество у Минска, с которым у украинской стороны ухудшились отношения.

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«Мы пришли к этим веерным отключениям, которые у нас <...> могут быть, если Белоруссия не даст нам электроэнергию. А она может дать, а может и не дать. У нас с Белоруссией сложные отношения: мы какие-то санкции вводим, авиаперелеты туда остановили. То есть мы и там тоже умудрились со всеми поссориться», — отметил Корнейчук.

Политолог указал на то, что Украина зависит от президента Белоруссии Александра Лукашенко. Иными словами, как подчеркнул Корнейчук, Киев «докатился до того, что теперь Лукашенко решает, будут на Украине веерные отключения или не будут».

Вместе с тем политолог обратил внимание на нехватку газа на Украине. По его словам, это обстоятельство требует обращения к российскому «Газпрому».

«Все плавно подводится к тому, что надо будет переходить на прямые договоры с «Газпромом» по закупке газа. Только это все будет под видом страшного ужасного энергокризиса, к которому мы непонятно как пришли, а потом под давлением обстоятельств мы вынуждены <…> с болью в сердце идти к агрессорам», — сказал Корнейчук.

В то же время он отметил желание увидеть хотя бы одно действие украинской власти, которое будет направлено на преодоление энергетического кризиса в стране.

Ранее, 10 ноября, пресс-секретарь делегации самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь рассказала, что представители Киева в экономической подгруппе по Донбассу выступили с просьбой рассмотреть вопрос поставок электроэнергии и угля из неподконтрольной властям Украины части региона. По ее словам, республики Донбасса подтвердили готовность рассмотреть просьбу Киева.

9 ноября глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что сложная энергетическая ситуация в стране приведет к обвалу экономики. Он заверил, что ни одно украинское предприятие не выдержит повышения тарифов, потому что экономика основывается на дешевом электричестве.

За день до этого стало известно, что Белоруссия отказалась от продажи электроэнергии Украине. Заключение новых рамочных контрактов также не планируется, говорилось в документе «Белэнерго». Однако спустя день в компании отметили, что Белоруссия продолжает поставлять электроэнергию на Украину в рамках контракта на ноябрь.

С 1 ноября был снят запрет на импорт электроэнергии из Белоруссии на Украину, о чем напомнил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявлял также, что соглашения об импорте электроэнергии из Белоруссии на Украину пока не заключены, но их подписание возможно в будущем.

28 октября бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что закупка электроэнергии из России и Белоруссии — это диверсия, ведущая к потере энергетической независимости страны. По его мнению, власти полностью провалили подготовку к отопительному сезону.

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