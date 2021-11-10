Киев попросил Донбасс о коммерческих поставках угля и электроэнергии

Представители Киева в экономической подгруппе по Донбассу в ходе заседания выступили с просьбой рассмотреть вопрос поставок электроэнергии и угля из неподконтрольной властям Украины части региона. Об этом в среду, 10 ноября, рассказала пресс-секретарь делегации самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь.

«Вчера на подгруппе по экономическим вопросам украинская сторона обратилась с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с Донбасса на Украину», — цитирует Ковшарь «РИА Новости».

В свою очередь, республики Донбасса подтвердили готовность рассмотреть просьбу Киева о возможности поставок электроэнергии и угля.

5 ноября министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде заявил, что Киев заключил контракты на поставки угля из Польши, США и Южно-Африканской Республики.

Он также отметил, что стоимость импортного угля достигает $300 за 1 т. В ноябре украинские шахты планируют добыть 1,5 млн т угля.

28 октября депутат Верховной рады Людмила Буймистер рассказала, что в сфере энергетики на Украине в настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация. Такой исход, по ее словам, стал следствием провала в процессе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта обсуждаются в минском и нормандском форматах.