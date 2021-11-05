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Украина заключила контракты на поставки угля из Польши, США и ЮАР

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Украина заключила контракты на поставки угля из Польши, США и Южно-Африканской Республики. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко в ходе часа вопросов к правительству в раде.

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«Украинские компании уже заключили контракты на поставки угля из Польши, США, ЮАР», — приводит его слова газета «Зеркало недели».

Министр уточнил, что стоимость импортного угля достигает $300 за 1 т. В ноябре украинские шахты планируют добыть 1,5 млн т угля, добавил Галущенко.

3 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль указал на то, что предстоящий зимний сезон на Украине будет сложным на фоне ситуации с энергоресурсами в стране. По его словам, цены на уголь выросли, по меньшей мере, в три раза к прошлому году. В таких условиях перед правительством страны стоит задача по обеспечению достаточного количества энергоресурсов, «чтобы вся страна была с теплом», подчеркнул премьер.

28 октября депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что в сфере энергетики на Украине в настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация. Такой исход стал следствием провала в процессе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий, убеждена депутат.

За день до этого депутат Верховной рады Михаил Волынец призвал граждан Украины запасаться навозом в связи с дефицитом энергоресурсов в стране. По его словам, в стране прогнозируется массовое закрытие социальных объектов. В таких условиях украинцам можно рассчитывать только на себя, подчеркнул политик.

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