Премьер Украины спрогнозировал сложный отопительный сезон

Предстоящий зимний сезон на Украине будет сложным на фоне ситуации с энергоресурсами в стране. Об этом в среду, 3 ноября, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

По его словам, перед правительством страны стоит задача по обеспечению достаточного количества энергоресурсов, «чтобы вся страна была с теплом».

«В мире сейчас энергетический кризис, блэкауты в Китае, остановка предприятий в Европе. Это последствия этого кризиса и повышения цен на энергоресурсы. Цены на газ в Европе на историческом максимуме. Цены на уголь выросли, по меньшей мере, в три раза к прошлому году. Поэтому будем откровенно говорить, что осенне-зимний период будет сложным. Но правительство подготовило несколько разных сценариев, чтобы мы все такие его спокойно прошли», — приводит слова Шмыгаля «Главред».

Днем ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что страна при текущих ценах на энергоресурсы не сможет пережить еще один отопительный сезон. Он убежден, что предстоящий зимний сезон будет крайне сложным для Украины. При этом экс-министр выразил надежду на позитивный исход.

28 октября депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что в сфере энергетики на Украине в настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация. Такой исход стал следствием провала в процессе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий, убеждена депутат.

За день до этого депутат Верховной рады Михаил Волынец призвал граждан Украины запасаться навозом в связи с дефицитом энергоресурсов в стране. По его словам, в стране прогнозируется массовое закрытие социальных объектов. В таких условиях украинцам можно рассчитывать только на себя, подчеркнул политик.

При этом Шмыгаль в тот же день отмечал, что Украина спокойно пройдет отопительный сезон, так как газа для этого достаточно.

До этого, 20 октября, Национальная федерация работодателей Украины выпустила заявление, в котором назвала катастрофической ситуацию на рынках энергетических ресурсов в стране. В федерации подчеркнули, что в 2021 году произошел огромный рост стоимости энергоресурсов и цена на газ для украинских предприятий стала в 4–5 раз выше, чем у их конкурентов.