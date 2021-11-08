Белоруссия отказалась продавать электроэнергию Украине

Белоруссия отказалась от продажи электроэнергии Украине. Об этом сообщило 8 ноября издание Страна.ua со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ.

«Белэнерго» сообщает, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочный контрактов осуществляться не будут. Заключение новых рамочных контрактов также не планируется. Благодарим вас за сотрудничество и заинтересованность в приобретении белорусской электрической энергии», — говорится в сообщении.

Днем ранее на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) были опубликованы данные о том, что украинские энергопоставщики намерены импортировать из Белоруссии почти в 27 раз больше электроэнергии, чем ранее. Сообщалось, что поставки пройдут по ровному графику — без перерывов, увеличения или уменьшения мощности. Заявка сделана на 400 МВт, днем ранее она составляла 15 МВт, рассказали в ENTSO-E.

2 ноября Белоруссия по договору об оказании аварийной помощи поставила на Украину 500 МВт электроэнергии. Данный случай не относится к долгосрочным коммерческим контрактам, а запрос к Белоруссии стал вынужденной мерой из-за дефицита резерва поддержки частоты. Украине не хватало своей мощности, так как ТЭС не успевали набрать ее из-за дефицита угля.

С 1 ноября был снят запрет на импорт электроэнергии из Белоруссии на Украину. Об этом 2 ноября напомнил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявлял также, что соглашения об импорте электроэнергии из Белоруссии на Украину пока не заключены, но их подписание возможно в будущем.

27 октября в «Укрэнерго» сообщили, что восемь украинских компаний выкупили 2200 МВт доступной мощности для импорта электроэнергии из России в ноябре.

20 октября Национальная федерация работодателей Украины выпустила заявление, в котором указала на сложившуюся на рынках энергетических ресурсов в стране катастрофическую ситуацию. В федерации подчеркнули, что в 2021 году произошел огромный рост стоимости энергоресурсов, и сложилась ситуация, при которой цена на газ для украинских предприятий в 4–5 раз выше, чем у их конкурентов.