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Украина увеличит мощность импорта электроэнергии из Белоруссии

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Украинские энергопоставщики в понедельник, 8 ноября, намерены импортировать из Белоруссии почти в 27 раз больше электроэнергии, чем ранее. Это следует из данных, опубликованных в воскресенье, 7 ноября, на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

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Поставки пройдут по ровному графику — без перерывов, увеличения или уменьшения мощности. Заявка сделана на 400 МВт, днем ранее она составляла 15 МВт, рассказали в ENTSO-E.

2 ноября Белоруссия по договору об оказании аварийной помощи поставила на Украину 500 МВт электроэнергии. Данный случай не относится к долгосрочным коммерческим контрактам. Сообщалось, что запрос к Белоруссии стал вынужденной мерой из-за дефицита резерва поддержки частоты. Украине не хватало своей мощности — ТЭС не успевали набрать ее из-за дефицита угля.

В тот же день украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что соглашения об импорте электроэнергии из Белоруссии на Украину пока не заключены, но их подписание возможно в будущем. Физически импорт электроэнергии из Белоруссии на Украину возможен, так как с 1 ноября был снят соответствующий запрет, напомнил он.

27 октября в «Укрэнерго» сообщили, что восемь украинских компаний выкупили 2200 МВт доступной мощности для импорта электроэнергии из России в ноябре.

20 октября Национальная федерация работодателей Украины выпустила заявление, в котором указала насложившуюся на рынках энергетических ресурсов в стране катастрофическую ситуацию. В федерации подчеркнули, что в 2021 году произошел огромный рост стоимости энергоресурсов и сложилась ситуация, когда цена на газ для украинских предприятий в 4–5 раз выше, чем у их конкурентов.

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