Украина запросила у Белоруссии аварийную помощь по поставкам электроэнергии

Белоруссия по договору об оказании аварийной помощи поставит на Украину 500 МВт электроэнергии. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе министерства энергетики.

«2 ноября с 14:00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт», — цитирует сообщение ведомства «БелТА».

Поставки начались по запросу Киева. Данный случай не относится к долгосрочным коммерческим контрактам.

Поставки завершат до 21:00 (совпадает с мск).

Как сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники, запрос к Белоруссии стал вынужденной мерой из-за дефицита резерва поддержки частоты. Украине не хватало своей мощности — ТЭС не успевали набрать ее из-за дефицита угля.

По его словам, украинская сторона продолжает переговоры с Белоруссией о поставках электроэнергии по обычным договорам.

«Ведутся переговоры о возможности импорта электроэнергии из Белоруссии с 5 ноября. Объем — 400 МВт, импортировать должно ООО «ТЕТ-Групп». Хотят выкупать суточные аукционы на сечение», — сказал источник.

Ранее во вторник украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что соглашения об импорте электроэнергии из Белоруссии на Украину пока не заключены, но их подписание возможно в будущем. Физически импорт электроэнергии из Белоруссии на Украину возможен, так как с 1 ноября был снят соответствующий запрет, напомнил он.

27 октября в «Укрэнерго» сообщили, что восемь украинских компаний выкупили 2200 МВт доступной мощности для импорта электроэнергии из России в ноябре. Украина с 1 ноября возобновит импорт электроэнергии также и из Белоруссии, добавили в компании.

20 октября Национальная федерация работодателей Украины выпустила заявление, в котором указала на сложившуюся на рынках энергетических ресурсов в стране катастрофическую ситуацию. В федерации подчеркнули, что в 2021 году произошел огромный рост стоимости энергоресурсов и сложилась ситуация, когда цена на газ для украинских предприятий в 4–5 раз выше, чем у их конкурентов.

В конце декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Таким образом Киев добивался контроля над ценами энергоносителей на внутреннем рынке и повышения конкуренции в этой сфере.

1 февраля 2021-го Украина возобновила импорт электроэнергии из России, а 5 февраля Киев экстренно обратился к Минску с просьбой о поставках электричества. Вместе с тем украинская сторона заявляла о намерении отказаться от этих поставок.