Украина возобновила импорт электроэнергии из России, мощность поставок составляет 200 МВт/час. Эта информация следует из инфографики, опубликованной на сайте «Укрэнерго» в понедельник, 1 февраля.

«Россия: экспорт 0 МВт/час, импорт 200 МВт/ч», — отмечается в инфографике.

В конце декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Таким образом Киев добивался контроля над ценами энергоносителей на внутреннем рынке и повышения конкуренции в этой сфере.

С 1 января 2021 года украинское правительство отменило льготный тариф на электроэнергию. В кабмине считают, что отказ от проекта минэнерго по специальным обязательствам на рынке электроэнергии привел бы к стремительному повышению цен.

С 3 января ряд украинских предприятий возобновил импорт электроэнергии из Белоруссии, после того как на Украине с 1 января прекратил действовать запрет на такие поставки.

В интервью Deutsche Welle 16 января исполняющий обязанности министра энергетики республики Украины Юрий Витренко заявил, что в стране с 18 января запустят резервную генерацию из-за дефицита электроэнергии.

Дефицит он объяснил снижением выработки электроэнергии солнечными и ветряными электростанциями в связи с погодными условиями. Помимо этого, угольные ТЭС в IV квартале 2020 года работали на пике мощности из-за ремонта блоков атомных электростанций, что привело к уменьшению запасов угля на складах.