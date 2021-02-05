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Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электричества

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Украина экстренно обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества, сообщил телеканал «Беларусь-1».

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Поводом для этого стали аварии, которые произошли на двух украинских электростанциях.

Запрос на предоставление электричества поступил в «Белэнерго», который является контрагентом украинской стороны. Мощность поставок составит 500 МВт·ч.

Отключение энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС произошло 2 и 3 февраля, в связи с чем в центральных регионах Украины возник ощутимый дефицит электроэнергии.

Решить проблему внутренними ресурсами оказалось невозможным.

1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России, мощность поставок составляет 200 МВт·ч.

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