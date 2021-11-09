«Белэнерго» заявило о продолжении поставок электроэнергии на Украину

Белоруссия продолжает поставлять электроэнергию на Украину в рамках контракта на ноябрь. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщила пресс-служба белорусского гособъединения «Белэнерго».

«Беларусь продолжает поставки электроэнергии в Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта. Экспорт осуществляется в соответствии с обозначенными в контракте обязательствами», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале.

В белорусской компании уточнили, что письмо об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний, которым поставки электроэнергии в ноябре текущего года не запланированы.

Накануне стало известно, что «Белэнерго» направило письмо некоторым участникам энергетического рынка Украины в котором уведомила их о прекращении поставок электроэнергии. В нем указывалось, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут. Заключение новых рамочных контрактов также не планируется.

Ранее, 7 ноября, на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) были опубликованы данные о том, что украинские энергопоставщики намерены импортировать из Белоруссии почти в 27 раз больше электроэнергии, чем ранее. Сообщалось, что поставки пройдут по ровному графику — без перерывов, увеличения или уменьшения мощности. Заявка сделана на 400 МВт, днем ранее она составляла 15 МВт, рассказали в ENTSO-E.

2 ноября Белоруссия по договору об оказании аварийной помощи поставила на Украину 500 МВт электроэнергии. Данный случай не относится к долгосрочным коммерческим контрактам, а запрос к Белоруссии стал вынужденной мерой из-за дефицита резерва поддержки частоты. Украине не хватало своей мощности, так как ТЭС не успевали набрать ее из-за дефицита угля.

С 1 ноября был снят запрет на импорт электроэнергии из Белоруссии на Украину, о чем напомнил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявлял также, что соглашения об импорте электроэнергии из Белоруссии на Украину пока не заключены, но их подписание возможно в будущем.