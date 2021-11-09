Прямой эфир
Туризм
Российские авиакомпании возобновили чартерные полеты в Египет
Экономика
«Газпром» начал закачивать газ в пять европейских подземных хранилищ
Недвижимость
Площадь доступного за $1 млн жилья в Москве упала до семилетнего минимума
Мир
Тариф на газ в Молдавии вырос в два раза
Мир
Постпред Польши анонсировал обсуждение в ООН ситуации с мигрантами на границе
Интернет
Минцифры дополнительно протестирует портал госуслуг после сбоя с QR-кодами
Экономика
В России запустили сервис онлайн-выдачи кредитов покупателям подержанных авто
Мир
Литва ввела чрезвычайное положение в приграничных с Белоруссией районах
Экономика
Цены на газ в Европе начали снижаться на фоне роста поставок из России
Общество
Спасены все моряки с терпящего бедствие контейнеровоза Rise Shine
Сюжет:

«Газпром» начал закачивать газ в пять европейских подземных хранилищ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская компания «Газпром» начала закачку газа в пять подземных хранилищ (ПХГ) в Европе. Об этом 9 ноября стало известно из сообщения компании, опубликованного в Telegram.

OPALьная труба: суд ЕС запретил «Газпрому» заполнять немецкую нитку
У российской компании есть способы выйти из затруднительной ситуации

«Газпром» утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь. Определены объемы и маршруты транспортировки газа», — говорится в опубликованном сообщении компании.

Накануне стало известно, что «Газпром» увеличил объем транзита газа в Евросоюз через Украину на 54%, до 88 млн куб. м в сутки.

Кроме того, согласно данным на утро 9 ноября, прокачка по газопроводу «ЯмалЕвропа» в сторону Германии выросла более чем в два раза — до 850 тыс. куб. м в час по сравнению с 360 тыс. куб. м накануне вечером.

На фоне новостей об увеличении поставок показали снижение фьючерсы на газ в Европе. Цена упала утром 9 ноября до $910 за 1 тыс. куб. м.

Президент России Владимир Путин 27 октября на фоне энергетического кризиса в Европе дал поручение главе «Газпрома» Алексею Миллеру 7 или 8 ноября начать плановую работу по повышению объема газа в подземных хранилищах в Европе — в Австрии и в Германии. Приступить к пополнению европейских хранилищ было поручено по завершении наполнения ПХГ в России.

До этого, 29 октября, в «Газпроме» рассказали о достижении необходимого уровня оперативного резерва в российских подземных хранилищах — он составил 72,638 млрд куб. м. Накануне в «Газпроме» заявили об увеличении добычи топлива за последние девять месяцев на 56,7 млрд куб. м, то есть на 16,6%, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

21 октября президент сообщил, что в Европе добыча газа упала в первом полугодии 2021-го на 22,5 млрд куб. м, в европейские хранилища недокачали 18,5 млрд куб. м топлива. Он также подчеркнул, что Россия, в том числе «Газпром», увеличили поставки на европейские рынки, это 11 млрд куб. м газа, в отличие от США, которые недопоставили топливо.

13 октября Путин заявил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. Европейские игроки летом не спешили восстанавливать запасы в подземных хранилищах газа, добавил он, опровергнув предположение, что высокие котировки на руку производителям сырья.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021