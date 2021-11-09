«Газпром» начал закачивать газ в пять европейских подземных хранилищ

Российская компания «Газпром» начала закачку газа в пять подземных хранилищ (ПХГ) в Европе. Об этом 9 ноября стало известно из сообщения компании, опубликованного в Telegram.

«Газпром» утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь. Определены объемы и маршруты транспортировки газа», — говорится в опубликованном сообщении компании.

Накануне стало известно, что «Газпром» увеличил объем транзита газа в Евросоюз через Украину на 54%, до 88 млн куб. м в сутки.

Кроме того, согласно данным на утро 9 ноября, прокачка по газопроводу «Ямал–Европа» в сторону Германии выросла более чем в два раза — до 850 тыс. куб. м в час по сравнению с 360 тыс. куб. м накануне вечером.

На фоне новостей об увеличении поставок показали снижение фьючерсы на газ в Европе. Цена упала утром 9 ноября до $910 за 1 тыс. куб. м.

Президент России Владимир Путин 27 октября на фоне энергетического кризиса в Европе дал поручение главе «Газпрома» Алексею Миллеру 7 или 8 ноября начать плановую работу по повышению объема газа в подземных хранилищах в Европе — в Австрии и в Германии. Приступить к пополнению европейских хранилищ было поручено по завершении наполнения ПХГ в России.

До этого, 29 октября, в «Газпроме» рассказали о достижении необходимого уровня оперативного резерва в российских подземных хранилищах — он составил 72,638 млрд куб. м. Накануне в «Газпроме» заявили об увеличении добычи топлива за последние девять месяцев на 56,7 млрд куб. м, то есть на 16,6%, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

21 октября президент сообщил, что в Европе добыча газа упала в первом полугодии 2021-го на 22,5 млрд куб. м, в европейские хранилища недокачали 18,5 млрд куб. м топлива. Он также подчеркнул, что Россия, в том числе «Газпром», увеличили поставки на европейские рынки, это 11 млрд куб. м газа, в отличие от США, которые недопоставили топливо.

13 октября Путин заявил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. Европейские игроки летом не спешили восстанавливать запасы в подземных хранилищах газа, добавил он, опровергнув предположение, что высокие котировки на руку производителям сырья.