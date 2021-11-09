Цены на газ в Европе начали снижаться на фоне роста поставок из России

Фьючерсы на газ в Европе на открытии торгов во вторник, 9 ноября, опустились на лондонской бирже ICE на 4% — до $910 за 1 тыс. куб. м на фоне данных о росте поставок топлива из России.

Цена ближайших декабрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов была чуть ниже $900 за 1 тыс. куб. м, а к 10:11 мск составила $911,6, что на 3,9% ниже расчетной цены предыдущего торгового дня.

Накануне стало известно, что «Газпром» увеличил объем транзита газа в Евросоюз через Украину на 54%, до 88 млн куб. м в сутки.

Кроме того, согласно данным на утро 9 ноября, прокачка по газопроводу Ямал — Европа в сторону Германии выросла более чем в два раза — до 850 тыс. куб. м в час по сравнению с 360 тыс. куб. м накануне вечером.

Транснациональный газопровод Ямал — Европа, проектная мощность которого составляет 32,9 млрд куб. м газа в год, проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Польские потребители получают голубое топливо не только напрямую из РФ, но и по виртуальному реверсу из ФРГ.

Президент России Владимир Путин в конце октября на фоне энергетического кризиса в Европе поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру начать в начале ноября плановую работу по повышению объема газа в подземных газохранилищах (ПГХ) в Европе — в Австрии и Германии. Приступить к пополнению европейских хранилищ было поручено по завершении наполнения российских хранилищ.