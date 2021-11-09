Прямой эфир
Экономика
В России запустили сервис онлайн-выдачи кредитов покупателям подержанных авто
Мир
Литва ввела чрезвычайное положение в приграничных с Белоруссией районах
Экономика
Цены на газ в Европе начали снижаться на фоне роста поставок из России
Мир
Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации с мигрантами
Общество
Спасены все моряки с терпящего бедствие контейнеровоза Rise Shine
Общество
Росавиация утвердила список субсидируемых региональных рейсов на 2022 год
Общество
Министры энергетики России и Белоруссии подписали протокол о ценах на газ
Мир
В Турции назвали действия США в Черном море попыткой устроить шоу
Общество
QR-коды введут для посещения общепита в Новосибирской области
Экономика
Стоимость биткоина обновила исторический максимум $68 тыс.
Сюжет:

Цены на газ в Европе начали снижаться на фоне роста поставок из России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фьючерсы на газ в Европе на открытии торгов во вторник, 9 ноября, опустились на лондонской бирже ICE на 4% — до $910 за 1 тыс. куб. м на фоне данных о росте поставок топлива из России.

Обычное панство: Польша претендует на газопровод «Ямал – Европа»
В деле построения «энергетической империи» цель для Варшавы оправдывает средства

Цена ближайших декабрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов была чуть ниже $900 за 1 тыс. куб. м, а к 10:11 мск составила $911,6, что на 3,9% ниже расчетной цены предыдущего торгового дня.

Накануне стало известно, что «Газпром» увеличил объем транзита газа в Евросоюз через Украину на 54%, до 88 млн куб. м в сутки.

Кроме того, согласно данным на утро 9 ноября, прокачка по газопроводу Ямал Европа в сторону Германии выросла более чем в два раза — до 850 тыс. куб. м в час по сравнению с 360 тыс. куб. м накануне вечером.

Транснациональный газопровод Ямал — Европа, проектная мощность которого составляет 32,9 млрд куб. м газа в год, проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Польские потребители получают голубое топливо не только напрямую из РФ, но и по виртуальному реверсу из ФРГ.

Президент России Владимир Путин в конце октября на фоне энергетического кризиса в Европе поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру начать в начале ноября плановую работу по повышению объема газа в подземных газохранилищах (ПГХ) в Европе — в Австрии и Германии. Приступить к пополнению европейских хранилищ было поручено по завершении наполнения российских хранилищ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021