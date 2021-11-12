«Газпром» перевыполнит план по транзиту газа через Украину в 2021 году

Обязательства «Газпрома» по транзиту газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в текущем году будут перевыполнены. Об этом 12 ноября заявил глава компании Алексей Миллер.

«Наши обязательства по транзитному договору с Киевом в этом году будут перевыполнены. Сказано — сделано», — приводятся его слова в официальном Telegram-канале компании.

При этом Миллер напомнил, что «Газпром» полностью выполняет план по закачке газа в европейские подземные хранилища (ПХГ), в том числе используя для этого маршрут поставок через украинскую территорию.

Ранее, 9 ноября, стало известно, что «Газпром» начал закачку газа в пять подземных хранилищ (ПХГ) в Европе.

8 ноября «Газпром» увеличил объем транзита газа в Евросоюз через Украину на 54%, а именно до 88 млн куб. м в сутки.

6 ноября сообщалось, что транзит газа через Украину в Евросоюз в октябре снизился на 19% по сравнению с показателями сентября и составил 2,6 млрд куб. м газа.

2 ноября бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин сообщил, что предстоящий зимний сезон будет крайне сложным для Украины. Он отметил, что при текущих ценах на энергоресурсы страна не сможет пережить еще один отопительный сезон.

В этот же день директор Фонда энергетического развития, член общественного совета при Минэнерго Сергей Пикин объяснил причины отказа «Газпрома» бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, а также через Польшу на I–III кварталы 2022 года. Первая причина — «Газпром» перешел на покупку мощностей на месяц вперед и больше не бронируют на квартал, вторая — «Газпром» ожидает ввод «Северного потока – 2» (СП-2), и после этого будет понятно, какие объемы дополнительно понадобятся в следующих кварталах 2022 года.

28 октября депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что в сфере энергетики на Украине в настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация. Такой исход стал следствием провала в процессе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий, убеждена депутат.

При этом 27 октября премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украина спокойно пройдет отопительный сезон, так как газа для этого достаточно.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что Европа может окончательно лишиться маршрута поставок газа через Украину, так как местный газопровод может лопнуть при увеличении транзита. Он отметил, что изношенность ГТС Украины на данный момент составляет 80–85%. Так, чтобы стабильно прокачивать газ, нужно привести ее в нормальное состояние, сказал глава государства.

Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021–2024 годах по 40 млрд кубометров в год.