«Нафтогаз» подал жалобу в Еврокомиссию на «Газпром»

«Нафтогаз Украины» подал жалобу в Еврокомиссию (ЕК), в которой попросил обязать «Газпром» выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе. Об этом в среду, 22 декабря, сообщила пресс-служба украинской компании.

«Имея достаточные объемы газа и возможность использования свободных транзитных мощностей украинской ГТС, «Газпром» отказался от поставок больших объемов в ЕС (Евросоюз. — Ред.) <…> Целью таких действий является, в частности, создание искусственного дефицита газа и давление на Европейский союз для скорейшего запуска газопровода «Северный поток – 2» без соблюдения требований европейского законодательства», — приводятся в релизе сообщении слова главы правления «Нафтогаза» Юрия Витренко.

По его мнению, действия «Газпрома» являются антиконкурентными и повлекли за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей.

«Нафтогаз» как один из крупнейших покупателей газа в Европе также несет убытки из-за этих злоупотреблений. Следовательно, мы просим Европейскую комиссию должным образом отреагировать на нарушения», — заявил Витренко.

17 декабря Витренко допустил, что компания не сможет удерживать тарифы на газ для граждан на текущем уровне из-за подорожания топлива в Европе. По его словам, цены на газ в Европе выросли за год в семь раз. В настоящее время правительство Украины работает над тем, чтобы граждане не переплачивали в семь раз.

Согласно данным «Оператора ГТС Украины» на 14 декабря, запасы газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) опустились ниже уровня начала его закачки в текущем году. По данным компании, за сутки из ПХГ Украины было отобрано 74,56 млн куб. м газа. При этом общий уровень запасов в хранилищах опустился до 15,258 млрд куб. м.

При этом 13 декабря Витренко заявил, что в хранилищах «нормальный объем газа» и «проблем с прохождением зимы быть не должно». В то же время он отметил, что в стране сложилась сложная ситуация с углем, однако компания может подстраховать электрогенерирующие предприятия.

В ноябре глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что сложная энергетическая ситуация в стране приведет к обвалу экономики. Он заверил, что ни одно украинское предприятие не выдержит повышения тарифов, потому что экономика основывается на дешевом электричестве.