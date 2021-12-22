Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В ФРГ объявили о скором начале пятой волны COVID-19 из-за «Омикрона»
Пресс-релизы
Каждый второй россиянин после повышения квалификации в 2021 году устроился на работу
Общество
В Москве продолжат действовать меры поддержки предприятий и граждан
Экономика
Польша обвинила «Газпром» в давлении на Евросоюз из-за СП-2
Общество
«Оранжевый» уровень опасности продлили в Московском регионе до пятницы
Мир
РФ, Иран и Турция назвали нарушением действия Израиля в Сирии
Авто
Минфин предложил увеличить выплаты за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО
Общество
Собянин анонсировал бесплатный проезд для обоих родителей в многодетных семьях
Общество
Собянин анонсировал строительство в Москве не менее 50 станций метро
Мир
В Израиле введут новые антиковидные ограничения

«Нафтогаз» подал жалобу в Еврокомиссию на «Газпром»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Нафтогаз Украины» подал жалобу в Еврокомиссию (ЕК), в которой попросил обязать «Газпром» выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе. Об этом в среду, 22 декабря, сообщила пресс-служба украинской компании.

Ритуальный реверс: что может укрепить транзит через Украину
И как контракты России и Венгрии влияют на энергетическую политику Киева

«Имея достаточные объемы газа и возможность использования свободных транзитных мощностей украинской ГТС, «Газпром» отказался от поставок больших объемов в ЕС (Евросоюз. — Ред.) <…> Целью таких действий является, в частности, создание искусственного дефицита газа и давление на Европейский союз для скорейшего запуска газопровода «Северный поток – 2» без соблюдения требований европейского законодательства», — приводятся в релизе сообщении слова главы правления «Нафтогаза» Юрия Витренко.

По его мнению, действия «Газпрома» являются антиконкурентными и повлекли за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей.

«Нафтогаз» как один из крупнейших покупателей газа в Европе также несет убытки из-за этих злоупотреблений. Следовательно, мы просим Европейскую комиссию должным образом отреагировать на нарушения», — заявил Витренко.

17 декабря Витренко допустил, что компания не сможет удерживать тарифы на газ для граждан на текущем уровне из-за подорожания топлива в Европе. По его словам, цены на газ в Европе выросли за год в семь раз. В настоящее время правительство Украины работает над тем, чтобы граждане не переплачивали в семь раз.

Согласно данным «Оператора ГТС Украины» на 14 декабря, запасы газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) опустились ниже уровня начала его закачки в текущем году. По данным компании, за сутки из ПХГ Украины было отобрано 74,56 млн куб. м газа. При этом общий уровень запасов в хранилищах опустился до 15,258 млрд куб. м.

При этом 13 декабря Витренко заявил, что в хранилищах «нормальный объем газа» и «проблем с прохождением зимы быть не должно». В то же время он отметил, что в стране сложилась сложная ситуация с углем, однако компания может подстраховать электрогенерирующие предприятия.

В ноябре глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что сложная энергетическая ситуация в стране приведет к обвалу экономики. Он заверил, что ни одно украинское предприятие не выдержит повышения тарифов, потому что экономика основывается на дешевом электричестве.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021