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В департаменте образования заявили о контроле над эпидситуацией в школах Москвы
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В департаменте образования заявили о контроле над эпидситуацией в школах Москвы

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Эпидемиологическая обстановка в столичных школах находится под контролем, дистанционно учатся только классы, ушедшие на карантин. Об этом в пресс-службе столичного департамента образования и науки сообщили во вторник, 25 января.

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Там отметили, что дистанционное обучение в московских школах является крайней мерой, которую были вынуждены ввести, когда система здравоохранения испытывала большую нагрузку, а сейчас мощностей системы здравоохранения достаточно для лечения пациентов с коронавирусом.

«Обучение с применением дистанционных технологий организовано только в классах, которые находятся на карантине», — сказали в департаменте агентству городских новостей «Москва».

В пресс-службе уточнили, что дистанционное обучение для всего класса можно организовать при согласии всех родителей.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин предположил, что рост заболеваемости COVID-19 в продолжится еще две недели, сообщает телеканал «Звезда».

По мнению мэра, увеличения числа госпитализаций в столице в ближайшее время не ожидается. Как уточнил Собянин, за последние две недели число пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, практически не увеличилось.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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