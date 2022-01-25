В Москве число находящихся на ИВЛ пациентов за две недели не увеличилось

Количество находящихся на ИВЛ людей за последние две недели в столице не увеличилось. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил во вторник, 25 января, в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

По его словам, власти Москвы не ожидают серьезного роста по загрузке госпитального фонда, передает агентство городских новостей «Москва».

Также он отметил, что за две недели в столице количество случаев COVID-19 увеличилось в пять раз.

«Мы видим арифметическую прогрессию еженедельного роста заболеваемости ковидом», — цитирует его НСН.

Собянин добавил, что нагрузка на столичные поликлиники выросла в четыре раза.

Ранее, 18 января, мэр Москвы заявил, что меры, ранее принятые в городе для борьбы с распространением коронавируса, продлеваются до 1 апреля 2022 года. Так, был продлен домашний режим для пожилых людей и требование к работодателям о переводе 30% сотрудников на удаленку. При этом Собянин призвал работодателей перевести на дистанционный режим максимальное число сотрудников.

В Москве сохраняется резерв свободных коронавирусных коек на случай, если ситуация изменится к худшему, подчеркнул градоначальник. Нагрузка на все звенья медицинской системы растет, предупредил мэр города. При необходимости количество операторов скорой помощи в столице будет увеличено в два раза, отметил Собянин.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.