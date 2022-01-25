Вместе и навсегда: в ЕС предрекли COVID судьбу сезонного заболевания

Через несколько месяцев COVID может стать характерным для определенного региона (эндемичным) заболеванием. Об этом заявили опрошенные «Известиями» европейские вирусологи . Тем временем ряд стран в ЕС, несмотря на рост заболеваемости, смягчает ограничения. Испанские власти и вовсе призывают Европу воспринимать вспышки COVID как сезонный грипп и сосредоточиться на прививочной кампании, а не на жестких мерах . В ВОЗ, хотя и пересматривают отношение к ограничениям на поездки, заявили «Известиям», что пока соблюдение превентивных мер необходимо, поскольку мы находимся в разгаре пандемии .

Гриппизация коронавируса

Большинство стран европейского региона уже переживает пятую волну пандемии COVID в связи с распространением штамма «Омикрон». Тем не менее некоторые государства решаются ослабить ограничения , приняв тот факт, что от новых вспышек уже никуда не деться.

Хотя премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо признал на пресс-конференции 21 января, что эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной, власти сочли возможным облегчить режим. По словам премьера, этот шаг обусловлен высокой степенью вакцинации населения. Почти 89% взрослых в Бельгии полностью привито, а 67% ревакцинировано. С 28 января публичные события, в том числе театральные спектакли и спортивные матчи, будут разрешены как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях. Рестораны и кафе смогут работать до полуночи (пока до 23:00). Откроются парки аттракционов, бассейны, боулинги и даже казино . Однако везде потребуется ковидный сертификат (Green pass). Причем с 1 марта срок их действия в Бельгии сократится до пяти месяцев.

Смягчить меры решилась и Франция, которая еще недавно била рекорды по заболеваемости. Так, со 2 февраля в республике отменяют ограничения на число участников публичных мероприятий, обязательное ношение масок на улице и рекомендации о переводе сотрудников на удаленный режим работы . С 16 февраля во Франции возобновится работа ночных клубов, жители смогут посещать концерты и принимать пищу на стадионах, в кино и транспорте. Однако премьер-министр страны Жан Кастекс, объявляя об этих мерах, отметил, что с 24 января в стране начнет действовать Green Pass. Без него посещать общественные места будет нельзя.

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Великобритания вовсе отменяет вакцинные паспорта , обязательное ношение масок и самоизоляцию с 25 января. Хотя 23 января в королевстве было зафиксировано почти 75 тыс. новых случаев заболевания.

Власти в Испании призывают Европу поменять отношение к COVID. Премьер-министр Педро Санчес заявил на прошлой неделе, что они работают над тем, чтобы начать лечить коронавирус, как грипп . «Это дискуссия, которую мы уже пытаемся открыть на европейском уровне», — заявил глава правительства. Местные СМИ окрестили такую стратегию гриппизацией COVID. Испания при этом — один из рекордсменов по уровню вакцинации. 82% взрослого населения — привито полностью, 36% — ревакцинировано. Идею перехода от режима кризиса к режиму контроля рассматривают и в Португалии. Там уже объявили о том, что в стране наступила эндемическая фаза.

Тем не менее европейские вирусологи не спешат делать выводы о завершающей стадии пандемии .

— На мой взгляд, пока рано отменять некоторые меры, в частности использование масок в закрытых помещениях. Хотя часть шагов отличается сомнительной эффективностью. Например, ношение масок на улице или ограничения на международные поездки . Думаю, что большинство европейских стран сохранят ограничительные меры как минимум до весны, — заявил «Известиям» эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри (Италия) Антонио Клавенна.

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Он отметил, что пока назвать приблизительную дату завершения пандемии невозможно. «Тем не менее вполне вероятно, что коронавирус станет эндемичным (то есть характерным для определенного региона) в ближайшие месяцы. И всё же никто не может предсказать, когда это точно произойдет и станет ли «Омикрон» последним штаммом», — заключил Антонио Клавенна.

Шведский карантин

Напомним, еще в начале пандемии Швеция выбрала свой путь борьбы с ней и отнеслась к заболеванию почти как к гриппу . В то время как ЕС превращался в союз закрытых государств, а его граждане засели на самоизоляцию, Стокгольм призвал население лишь соблюдать социальную дистанцию . Открытыми оставались кафе и рестораны, детские садики и начальная школа. Так власти надеялись выработать коллективный иммунитет у населения. Некоторое время Швеция оставалась в рядах стран с самым низким числом заболевших, однако потом перегнала всех своих соседей по числу летальных исходов на душу населения .

Тогда королевство вызвало волну критики международных вирусологов, однако и сейчас ВОЗ не советует принимать такое поведение за образец.

— Появление «Омикрона» означает, что превентивные меры остаются очень важным элементом защиты . Странам следует ужесточать или снимать меры на основе данных о заболеваемости и возможностей системы здравоохранения. Важно не давать преждевременных обещаний, — заявили «Известиям» в пресс-службе организации.

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Тем не менее в ВОЗ отметили, что коронавирус уже «находится на пути» к тому, чтобы стать эндемичным, но «сейчас мы находимся в самом разгаре этой пандемии» .

— Мы рассматриваем различные сценарии. Фактор, который мы должны учитывать, заключается в том, что этот вирус всё еще развивается. Скорее всего, «Омикрон» — не последний вариант, о котором мы говорим , — добавили в организации.

Правда, глава регионального европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге завил 23 января, что «Омикрон» может положить конец пандемии в Европе . Несмотря на неопределенность в оценках нового штамма, организация все-таки начала пересматривать отношения к некоторым мерам. Если раньше там настаивали на том, что туризм — главная причина распространения вируса, то сейчас эксперты ВОЗ заявляют о неэффективности ограничений на международные поездки.

В комитете организации по чрезвычайным ситуациям недавно сказали, что ограничения на международные поездки из-за коронавируса не приносят пользы, но продолжают способствовать «экономическому и социальному стрессу», который переживают страны.

Вместе и навсегда Фото: Global Look Press/PHOTOTHEK/Leon Kuegeler