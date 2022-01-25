Вместе и навсегда: в ЕС предрекли COVID судьбу сезонного заболевания
Через несколько месяцев COVID может стать характерным для определенного региона (эндемичным) заболеванием. Об этом заявили опрошенные «Известиями» европейские вирусологи. Тем временем ряд стран в ЕС, несмотря на рост заболеваемости, смягчает ограничения. Испанские власти и вовсе призывают Европу воспринимать вспышки COVID как сезонный грипп и сосредоточиться на прививочной кампании, а не на жестких мерах. В ВОЗ, хотя и пересматривают отношение к ограничениям на поездки, заявили «Известиям», что пока соблюдение превентивных мер необходимо, поскольку мы находимся в разгаре пандемии.
Гриппизация коронавируса
Большинство стран европейского региона уже переживает пятую волну пандемии COVID в связи с распространением штамма «Омикрон». Тем не менее некоторые государства решаются ослабить ограничения, приняв тот факт, что от новых вспышек уже никуда не деться.
Хотя премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо признал на пресс-конференции 21 января, что эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной, власти сочли возможным облегчить режим. По словам премьера, этот шаг обусловлен высокой степенью вакцинации населения. Почти 89% взрослых в Бельгии полностью привито, а 67% ревакцинировано. С 28 января публичные события, в том числе театральные спектакли и спортивные матчи, будут разрешены как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях. Рестораны и кафе смогут работать до полуночи (пока до 23:00). Откроются парки аттракционов, бассейны, боулинги и даже казино. Однако везде потребуется ковидный сертификат (Green pass). Причем с 1 марта срок их действия в Бельгии сократится до пяти месяцев.
Смягчить меры решилась и Франция, которая еще недавно била рекорды по заболеваемости. Так, со 2 февраля в республике отменяют ограничения на число участников публичных мероприятий, обязательное ношение масок на улице и рекомендации о переводе сотрудников на удаленный режим работы. С 16 февраля во Франции возобновится работа ночных клубов, жители смогут посещать концерты и принимать пищу на стадионах, в кино и транспорте. Однако премьер-министр страны Жан Кастекс, объявляя об этих мерах, отметил, что с 24 января в стране начнет действовать Green Pass. Без него посещать общественные места будет нельзя.
Великобритания вовсе отменяет вакцинные паспорта, обязательное ношение масок и самоизоляцию с 25 января. Хотя 23 января в королевстве было зафиксировано почти 75 тыс. новых случаев заболевания.
Власти в Испании призывают Европу поменять отношение к COVID. Премьер-министр Педро Санчес заявил на прошлой неделе, что они работают над тем, чтобы начать лечить коронавирус, как грипп. «Это дискуссия, которую мы уже пытаемся открыть на европейском уровне», — заявил глава правительства. Местные СМИ окрестили такую стратегию гриппизацией COVID. Испания при этом — один из рекордсменов по уровню вакцинации. 82% взрослого населения — привито полностью, 36% — ревакцинировано. Идею перехода от режима кризиса к режиму контроля рассматривают и в Португалии. Там уже объявили о том, что в стране наступила эндемическая фаза.
Тем не менее европейские вирусологи не спешат делать выводы о завершающей стадии пандемии.
— На мой взгляд, пока рано отменять некоторые меры, в частности использование масок в закрытых помещениях. Хотя часть шагов отличается сомнительной эффективностью. Например, ношение масок на улице или ограничения на международные поездки. Думаю, что большинство европейских стран сохранят ограничительные меры как минимум до весны, — заявил «Известиям» эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри (Италия) Антонио Клавенна.
Он отметил, что пока назвать приблизительную дату завершения пандемии невозможно. «Тем не менее вполне вероятно, что коронавирус станет эндемичным (то есть характерным для определенного региона) в ближайшие месяцы. И всё же никто не может предсказать, когда это точно произойдет и станет ли «Омикрон» последним штаммом», — заключил Антонио Клавенна.
Шведский карантин
Напомним, еще в начале пандемии Швеция выбрала свой путь борьбы с ней и отнеслась к заболеванию почти как к гриппу. В то время как ЕС превращался в союз закрытых государств, а его граждане засели на самоизоляцию, Стокгольм призвал население лишь соблюдать социальную дистанцию. Открытыми оставались кафе и рестораны, детские садики и начальная школа. Так власти надеялись выработать коллективный иммунитет у населения. Некоторое время Швеция оставалась в рядах стран с самым низким числом заболевших, однако потом перегнала всех своих соседей по числу летальных исходов на душу населения.
Тогда королевство вызвало волну критики международных вирусологов, однако и сейчас ВОЗ не советует принимать такое поведение за образец.
— Появление «Омикрона» означает, что превентивные меры остаются очень важным элементом защиты. Странам следует ужесточать или снимать меры на основе данных о заболеваемости и возможностей системы здравоохранения. Важно не давать преждевременных обещаний, — заявили «Известиям» в пресс-службе организации.
Тем не менее в ВОЗ отметили, что коронавирус уже «находится на пути» к тому, чтобы стать эндемичным, но «сейчас мы находимся в самом разгаре этой пандемии».
— Мы рассматриваем различные сценарии. Фактор, который мы должны учитывать, заключается в том, что этот вирус всё еще развивается. Скорее всего, «Омикрон» — не последний вариант, о котором мы говорим, — добавили в организации.
Правда, глава регионального европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге завил 23 января, что «Омикрон» может положить конец пандемии в Европе. Несмотря на неопределенность в оценках нового штамма, организация все-таки начала пересматривать отношения к некоторым мерам. Если раньше там настаивали на том, что туризм — главная причина распространения вируса, то сейчас эксперты ВОЗ заявляют о неэффективности ограничений на международные поездки.
В комитете организации по чрезвычайным ситуациям недавно сказали, что ограничения на международные поездки из-за коронавируса не приносят пользы, но продолжают способствовать «экономическому и социальному стрессу», который переживают страны.
Кроме того, как заявили «Известиям» в ВОЗ, там не поддерживают использование свидетельства о вакцинации в качестве единственного условия для международных поездок, учитывая сильное неравенство в доступности препаратов между богатыми и бедными странами. Напомним, «Спутник V» пока не получил одобрения организации на экстренное применение. Изменить отношение к ограничениям для туристов решились только Куба. Теперь россиянам, путешествующим на остров через туроператоров и турагентства, не требуются никакие ковидные документы.