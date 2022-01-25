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Животный вопрос: в России могут ввести ответственность для чиновников за ситуацию с бродячими собаками

О такой необходимости заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Животный вопрос: в России могут ввести ответственность для чиновников за ситуацию с бродячими собаками
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2022-01-24 19:41:35
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В России могут ввести наказания для чиновников, отвечающих за ситуацию с бродячими животными в регионах. О такой необходимости заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин после случая нападения собак на семилетнюю девочку в Забайкалье. Одновременно с ним с предложением ужесточить закон в этой сфере выступил и председатель СКР Александр Бастрыкин. Какие меры можно принять, чтобы исправить ситуацию и как бороться с проблемой бездомных животных — выясняли «Известия».

Цивилизованное решение

В России могут ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными в регионах. О такой необходимости заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, напомнив о недавнем трагическом случае в Забайкалье — там бродячие собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку.

Как отметил спикер Госдумы, бездомные животные появляются из-за безответственности их владельцев, однако представители местных органов власти не считают проблему приоритетной. Вместе с тем, в России всё еще не существует региональных программ по строительству приютов для животных и мер поддержки зоозащитников, которые «занимаются этой проблемой более эффективно, чем муниципальные предприятия».

Животный вопрос-6
Собаки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— В этой связи правильно в данном вопросе ввести ответственность для чиновников <…>, а также разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов, — указал Володин. — Например, частных приютов для животных, освободив от налога на землю, приобретая им корм, выделяя гранты на строительство, стерилизацию собак. Важно создать условия для работы тех, кто, исходя из личной активности и сострадания к братьям нашим меньшим, оказывает помощь, спасает их.

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При этом парламентарий подчеркнул, что уничтожение собак, сведение счетов с ними не станет выходом из ситуации. Вопрос необходимо решать «цивилизованно и достойно».

Усовершенствование закона

О необходимости усовершенствования законодательства после ряда случаев нападения бродячих собак на людей заявил и председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. С таким поручением он обратился к сотрудникам центрального аппарата ведомства, подчеркнув, что в предложениях «должны быть учтены как механизмы предупреждения подобных трагедий, так и система контроля за исполнением должностными лицами обязанностей в этой сфере».

«Подобная реакция вызвана из раза в раз повторяющимися происшествиями <…> в разных регионах страны. К сожалению, проблема не получает должного внимания, а в некоторых субъектах муниципальные чиновники попросту игнорируют ее. Очевидно, что для предупреждения таких случаев требуется ужесточение законодательства как на федеральном, так и региональном уровне», — говорится в сообщении.

Животный вопрос-5
Собаки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

В качестве примера «игнорирования проблемы» снова приводится Забайкальский край, где «только за прошлый год стало известно о не менее чем пяти фактах нападения собак на граждан». Уголовное дело о гибели семилетней девочки Бастрыкин поручил передать в Главное следственное управление СКР.

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Тело девочки, загрызенной собаками, нашли на пустыре в селе Домна. После этого местные жители организовали массовый сход возле здания краевой администрации. На встрече с ними губернатор края Александр Осипов заявил о намерении добиваться внесения изменений в федеральный закон, поскольку в нем есть «законодательные изъяны, не позволяющие убрать собак с улиц населенных пунктов».

Случаи нападения

Однако Забайкальский край — не единственный регион, где люди страдают из-за бродячих собак. Как отмечается в сообщении СКР, факты нападений животных расследуются и в других субъектах, например, на Кубани — в Краснодаре был зафиксирован целый ряд подобных случаев.

«Правовая оценка дается действиям (бездействию) должностных лиц из числа сотрудников администраций и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных, в Смоленской, Саратовской, Сахалинской, Новосибирской, Воронежской областях, Ханты-Мансийском АО, Хабаровском крае, республиках Бурятия, Якутия. В Брянске, где в период 2019–2020 годов в результате нападения собак погибли две женщины, был осужден председатель комитета по ЖКХ городской администрации», — рассказывают в ведомстве.

Животный вопрос-1
Собаки
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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В конце декабря прошлого года резонансный случай произошел в Якутии — стая собак набросилась на 53-летнюю женщину на территории ипподрома. Два часа спустя ее тело со следами укусов обнаружили прохожие. После этого СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а в Якутске был создан оперативный штаб по отлову безнадзорных собак с участием бригад ловцов и патрульных групп.

В январе бездомные собаки напали на детей на Сахалине, было возбуждено уголовное дело о халатности.

Ответственность чиновников

Как объясняет юрист Венера Шайдуллина, установление порядка по обращению с животными без владельцев и надзору в данной области относится к компетенции органов власти субъектов РФ (п. 1 ст. 7 ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»). А те, в свою очередь, вправе наделять полномочиями в области обращения с животными органы местного самоуправления.

— В соответствии с п. 2 ст. 3, п. 1 ст. 18 ФЗ-498, деятельность по обращению с животными без владельцев включает в себя и деятельность по их отлову. Закон позволяет создавать государственные, муниципальные и частные приюты, однако в нем не отражены вопросы работы муниципальных и частных приютов, а также норм содержания животных в них, — отмечает собеседница «Известий».

Животный вопрос-3
Собаки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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По словам ведущего юриста Европейской юридической службы Юрия Телегина, на территории Забайкалья, где произошел случай гибели ребенка из-за нападения собак, действует закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов края полномочием по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев». То есть, данные полномочия бессрочно возложены на органы местного самоуправления, а обязанность по контролю за их осуществлением — на краевое правительство.

Кроме того, Приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 10.08.2020 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев» определен порядок отлова безнадзорных животных. В частности, в нем указано, что в качестве исполнителей мероприятий по обращению с животными без владельцев могут привлекаться юридические лица или индивидуальные предприниматели.

— Данный документ не может не вызывать вопросов, — считает собеседник «Известий». — Так, в седьмом пункте установлено, что основаниями для отлова бездомных животных могут быть устные или письменные обращения людей, а также рейдовые мероприятия, осуществляемые исполнителями мероприятий самостоятельно. При этом периодичность указанных рейдов не определена. Кроме того, указано, что отлов должен быть осуществлен в течение пяти рабочих дней со дня получения информации о месте нахождения таких животных. Каких-либо действий экстренного характера порядок не предусматривает.

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Собаки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Таким образом, действующие нормативные акты позволяют определить должностных лиц, на которых возложена как обязанность по установлению порядка отлова животных, так и обязанность по его осуществлению, в том числе, и контролю за ним. Невыполнение соответствующей обязанности, если оно повлекло по неосторожности смерть человека, вполне можно квалифицировать как халатность.

— Однако данная норма применима только к должностным лицам, к которым нельзя отнести сотрудников коммерческих организаций и предпринимателей, с которыми заключены соответствующие контракты об отловах безнадзорных животных, — отмечает Юрий Телегин.

По мнению юриста, логично ожидать законодательной инициативы по вопросам как ужесточения ответственности за халатность, так и установления специальных норм, содержащих ответственность за невыполнение требований законодательства в области обращения с животными. В то же время, вполне возможно установление на федеральном уровне правил, касающихся отлова животных — что так же потребует внесения изменений в соответствующий ФЗ.

«Наказания нужны и для хозяев»

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По мнению директора Международного благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду» Светланы Сафоновой, «для того работали законы, должны работать чиновники». И если на законодательном уровне прописан отлов животных, то на эти цели необходимо выделять деньги и организовывать строительство приютов.

— Например, в Якутске, где погибла женщина, этого не было сделано, хотя люди в течение года просили у мэра города землю под приют — и он ее не давал, — утверждает собеседница «Известий».

Как говорит Сафонова, параллельно с выполнением действующего законодательства в России необходимо вести регистрацию животных, чтобы понимать их число, а также предоставить возможность льготной или бесплатной стерилизации.

— Все бездомные животные оказались на улице по вине хозяев: нестерилизованных животных выбрасывали или они находились на самовыгуле и бесконтрольно плодились. Поэтому наказания нужны не только для чиновников, но и для хозяев — за безответственное обращение, — считает эксперт.

Животный вопрос-2
Собаки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Убийство бездомных животных собеседница «Известий» считает крайне жестокой, антигуманной и неэффективной мерой: ведь на место ликвидированной стаи рано или поздно придет другая.

Того же мнения придерживается и старший волонтер муниципального приюта в Химках GetDog Елена Ровкова. Она уверена, что ключом к решению проблемы бездомных животных стало бы создание муниципальных приютов в каждом городе или государственная поддержка частных.

Как объясняет Ровкова, отлавливать собак на улицах нужно не по программе ОСВВ («Отлов – Стерилизация – Вакцинация – Возврат»), а идти путем поиска для них постоянных мест жительства. Также необходим контроль и сокращение популяции бездомных животных через их вакцинацию и кастрацию.

— Нужно следить и за заводчиками: сейчас много недобросовестных, которые просто выбрасывают собак на улицы. За заводчиками нужен контроль — не каждый из них может заводить собак. В идеале для этого надо получать разрешение от государства, — рассуждает волонтер.

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