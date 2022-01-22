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Бродячие собаки насмерть загрызли семилетнюю школьницу в Забайкалье

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Стая собак насмерть загрызла семилетнюю девочку в селе Домна в Забайкальском крае. О происшествии со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило 22 января ИА «Чита.ру».

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По словам собеседников агентства, ЧП произошло накануне около 17:00, когда девочка возвращалась домой из музыкальной школы через частный сектор. Животные напали на школьницу и буквально растерзали ее. Помочь девочке никто не успел.

В УМВД России по Забайкальскому краю ситуацию пока не прокомментировали.

В конце декабря нападение собак на ребенка произошло в Нижнем Тагиле. Восьмилетняя девочка шла на утренник в школу, когда на нее набросились несколько бездомных псов. Ребенку оказали помощь в травмпункте и назначили пройти курс уколов против бешенства.

В прокуратуре города инициировали проведение проверки на выполнение контрактов по отлову бродячих животных.

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