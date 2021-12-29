Бездомные собаки напали на восьмилетнюю девочку в Нижнем Тагиле

Следственный комитет начал проверку по факту нападения стаи собак на восьмилетнюю девочку в Нижнем Тагиле. Характер травм ребенка будет установлен в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Инцидент произошел 27 декабря. Девочка шла на утренник в школе, когда на нее набросились несколько бездомных псов. Об этом сообщает сайт «ТагилСити.Ру».

Ребенку оказали помощь в травмпункте. Девочке предстоит пройти курс уколов против бешенства. Следственный комитет устанавливает серьезность полученных травм и обстоятельства происшествия. Кроме того, прокуратура проверит выполнение контрактов на отлов бродячих животных.

С начала 2021 года в Нижнем Тагиле отловили 436 бездомных собак. На стаи животных в начале декабря продолжали жаловаться жители частных секторов и отдаленных территорий.