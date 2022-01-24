Бродячая собака покусала маленькую девочку на Сахалине

Бездомная собака искусала лицо четырехлетней девочки в поселке Шахтерск на Сахалине, сообщает в воскресенье, 23 января Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Девочка играла с детьми во дворе дома по улице Мира 32. Неожиданно к ней подбежал пес и начал кусать за шапку и за голову. Другие дети отбили у животного свою подругу и привели ее домой. Все лицо пострадавшей было в крови.

На место происшествия приехала полицию. Мать девочки планирует разобраться по поводу ситуации с местными властями.

Каналу также стало известно о другом случае нападения собаки на шестилетнего ребенка в Шахтерске. Тогда обошлось без происшествий: мальчика от зубов животного спас толстый комбинезон. Когда произошел этот инцидент не сообщается.

Накануне, 22 января, бродячие собаки напали на семилетнюю девочку в селе Домна, когда ребенок возвращался домой из музыкальной школы через частный сектор. Ребенок погиб.

По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Бастрыкин поручил передать дело в Главное следственное управление ведомства, а также подготовить предложения по изменению законодательства после случаев гибели людей из-за нападений бродячих собак.

По словам губернатора региона Александра Осипова, в законе есть изъяны, которые не позволяют убирать собак с улиц населенных пунктов. Тем не менее глава региона пообещал отловить всех бездомных собак на улицах Домны и провести краевое совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям (ЧС) с главами всех районов края.