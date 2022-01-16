За один укус: что грозит хозяевам агрессивных собак

В Подмосковье собака породы алабай напала на ребенка и его домашнего питомца. Инцидент закончился смертью покалеченного животного. Какая ответственность грозит владельцам агрессивных собак и что в таких случаях может предпринять пострадавшая сторона — в материале «Известий».

Как собаки нападают на людей

Трагедия произошла в подмосковном Раменском. Собака напала на ребенка, а потом растерзала йоркширского терьера, которого выгуливал мальчик. По словам матери пострадавшего, соседи видели алабая во дворе и раньше.

— Ребенок вышел на улицу из подъезда, есть видеосъемка. И видно, как собака от второго подъезда несется на них, — рассказала женщина.

Позже она встретилась с хозяином алабая. Тот рассказал, что подобрал этого пса, и виновным себя не считает. Мать пострадавшего ребенка уже обратилась с заявлением в полицию.

Новости о нападениях домашних собак на людей регулярно появляются в СМИ по всей России. Например, в июле в ходе такого инцидента пострадала жительница Новосибирска. Ее покусал пес, которого нетрезвый хозяин выгуливал без намордника. Когда девушка проходила мимо, питбуль подпрыгнул и вцепился ей в живот. После произошедшего пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

Что грозит хозяину агрессивного животного

По российскому законодательству собака является предметом собственности своего хозяина и, соответственно, он должен отвечать за эту собственность, объяснил в разговоре с «Известиями» адвокат по уголовным делам Георгий Тер-Акопов.

— В том случае, если хозяин собаки дает ей какую-то команду на атаку человека, то возможно даже уголовное преследование, потому что в данном случае собака может рассматриваться как орудие преступления, — отмечает адвокат. — В целом же ответственность зависит от обстоятельств самого происшествия, а также от оценки вреда.

Это подтверждает и адвокат Алексей Токарев.

— Собака может быть расценена как инструмент причинения вреда здоровью или иных последствий. Как нож или оружие, в данном случае собака выступает в качестве орудия. И хозяин в таком случае может нести административную или уголовную ответственность, — отметил собеседник «Известий».

За один укус-2 Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

По его словам, в российском законодательстве достаточно много норм, которые регулируют ответственность в таких случаях. Например, такое происшествие может попадать под ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и даже ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В случае же причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ) человеку может грозить штраф в размере до 80 тыс. рублей, а также исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо арест на срок до шести месяцев.

В случае нападения пострадавший может привлечь нерадивого хозяина к ответственности, зафиксировав факт причинения ущерба и обратившись в полицию. При этом человеку предстоит предоставить доказательства, а также данные о том, чья это собака, отмечают юристы.

Что касается нападения на домашнего питомца или даже его убийства другой собакой, по закону домашние животные являются имуществом, соответственно, и рассматриваться это будет в качестве причинения вреда имуществу, грубо говоря, другим имуществом , объясняет Алексей Токарев. В плане ответственности это то же самое, что подойти к машине и с помощью отвертки поцарапать капот, добавил он. Причиненный вред также может быть возмещен в гражданском судопроизводстве , если, конечно, сторонам не удается договориться мирным путем.

Что делать с потенциально опасной собакой

Что же делать, если соседская собака пока не причинила никому вреда, но держит в страхе весь район? Для начала необходимо помнить, что собаки, входящие в список потенциально опасных, допускаются в общественные места только в намордниках и на поводке, подчеркивает Алексей Токарев.

— В случае их отсутствия необходимо вызывать сотрудников полиции, которые зафиксируют административно правовое нарушение и привлекут владельца к соответствующей ответственности, — поясняет он.

Согласно утвержденному правительством РФ постановлению, в список потенциально опасных попали 12 пород собак и их метисы, которые имеют генетически детерминированные качества агрессии и силы. Это акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака.

Владельцам потенциально опасных собак теперь будет грозить штраф до 5 тыс. рублей за выгул питомцев без намордника — такие поправки содержатся в обновленной редакции проекта КоАП РФ. Правила выгула потенциально опасных собак будет регулировать ст. 14.19 КоАП РФ. Согласно новой редакции, штраф за выгул опасных собак без намордника и поводка составит от 3 до 5 тыс. рублей.

Штрафы за неправильный выгул собак могут получить не только владельцы потенциально опасных пород. Соответствующие законы есть в ряде российских регионов. Например, в Москве собаки, не входящие в список потенциально опасных, могут гулять без намордника, но выводить их на прогулку хозяева всё же обязаны исключительно на поводке. При этом стоит помнить, что находиться в городе с собакой без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте запрещено. За нарушение правил выгула на территории города предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

В мае 2021 года депутаты Мособлдумы внесли изменения в КоАП Московской области, согласно которым хозяев собак также будут ждать штрафы в размере до 5 тыс. рублей за нарушение правил выгула питомцев. По словам старшего помощника прокурора Московской области по взаимодействию с законодательными и исполнительными органами региона, органами местного самоуправления Александры Русиной, за 1,5 года в МВД поступило более 2,5 тыс. обращений о нападении собак на граждан с причинением вреда здоровью, причем около тысячи нападений было совершено на детей.

Штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей после первого предупреждения придется заплатить владельцу, если собака оставлена без намордника или находится на территории детской площадки. Штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей ждет владельца собаки, если она причинила ущерб чужому имуществу, от 4 тыс. до 5 тыс. рублей — если напала на другое животное, в результате оно пострадало или погибло. За нападение собаки на человека хозяина ждет штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.