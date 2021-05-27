В Подмосковье ввели штрафы за нарушение правил выгула собак

Депутаты Мособлдумы внесли изменения в КоАП Московской области, согласно которым хозяев собак будут ждать штрафы в размере до 5 тыс. рублей за нарушение правил выгула питомцев.

По итогам заседания, которое состоялось 27 мая, Мособлдума внесла изменения в региональный КоАП и ввела штрафные санкции в размере от 500 рублей до 5 тыс. рублей.

Проект закона «О внесении изменений в закон Московской области «Кодекс Московской области об административных правонарушениях» приняли сразу в трех чтениях, в его поддержку выступили большинство депутатов, пишет РИАМО.

По словам старшего помощника прокурора Московской области по взаимодействию с законодательными и исполнительными органами региона, органами местного самоуправления Александры Русиной, за 1,5 года в МВД поступило более 2,5 тыс. обращений о нападении собак на граждан с причинением вреда здоровью, около тысячи нападений совершено на детей, пишет агентство городских новостей «Москва».

Теперь штраф для владельца, который не уберет за своей собакой в общественном месте, составит от 500 рублей до 1,5 тыс. рублей. В первый раз гражданин получит предупреждение, а затем — штраф, пишет НСН. Штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей после первого предупреждения придется заплатить владельцу, если собака оставлена без намордника или находится на территории детских площадок.

Штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей ждет владельцев собак, если питомец причинил ущерб чужому имуществу, от 4 тыс. до 5 тыс. рублей — если собака напала на другое животное, которое пострадало или погибло. За нападение собаки на человека владельца питомца ждет штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

В соответствии с федеральным законодательством в настоящее время установлены требования к выгулу домашних животных, согласно которым нельзя выгуливать собак потенциально опасных пород без намордника. За питомцами следует убирать и выгуливать их только в разрешенных местах. Кроме того, введена ответственность за данные нарушения на федеральном уровне.

22 мая президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, как правильно перевозить собаку в машине и в общественном транспорте. В частности, специалист посоветовал при поездке в автомобиле переноску с собакой закрепить в багажнике или воспользоваться ремнями безопасности на заднем сиденье.