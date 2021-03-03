Возьмут к ноге: в России ужесточают правила выгула собак

В Тульской области выгул собак теперь будет разрешен только на специальных площадках. Немногим ранее в Ижевске запретили выводить четвероногих друзей на придомовых и муниципальных территориях. Федеральное законодательство предписывает хозяевам животных не выводить их на улицу вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления. Однако в большинстве российских регионов у владельцев домашних питомцев почти нет вариантов для выгула из-за отсутствия иной подходящей территории. Подробности — в материале «Известий».

Прогулка с последствиями

Туляков начнут штрафовать за выгул собак в трех парках города. Эти места относятся к особо охраняемым природным территориям, и, согласно закону, прогулка с собакой по такому парку является нарушением установленного режима. Впрочем, совсем собачников из парков не изгнали — они могут выводить туда питомцев. но только на специально выделенные площадки. Нарушителей будут отслеживать сотрудники регионального министерства природы совместно с полицией.

Возьмут к ноге_5 Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Сумма штрафа за нарушение по ст. 8.39 Кодекса об административных правонарушениях варьируется от 3 тыс. до 4 тыс. рублей. Попасть на места выгула разрешается только через ближайший к ним вход — как правило, в парках это расстояние не больше 100 м.

По новым требованиям

В начале февраля новые требования, касающиеся выгула домашних животных, были приняты и в Кировской области. Как пояснил начальник регионального управления ветеринарии Сергей Чучалин, с 1 января 2019 года в России вступил в силу федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», который дал право субъектам РФ устанавливать свои требования в этой области.

По новым правилам содержания и защиты животных в Кировской области выгул собак запрещается на детских и спортивных площадках, территориях образовательных организаций, медучреждений и организаций социального обслуживания граждан, на пляжах и в многолюдных общественных местах. Без намордника и поводка выгул разрешается только на специальных огороженных площадках. Кроме того, не разрешается выгуливать собак лицам младше 14 лет, а также людям, «не способным в силу возраста и (или) физического развития контролировать действия собак», а также гражданам, находящимся в состоянии алкогольного (токсического, наркотического) опьянения. Похожие правила на сегодняшний день действуют и в Москве.

Возьмут к ноге_4 Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Контролировать хозяев будет управление ветеринарии путем приема обращений граждан и проведения плановых рейдов. Что касается возможных штрафов, сейчас в регионе разрабатывается законодательная инициатива о введении административной ответственности.

В Удмуртии еще летом прошлого года вступил в силу закон, вводящий запрет на выгул собак в неположенном месте. «Я думаю, этот вопрос уже давно назрел, есть четкий запрос от общества, поэтому было принято решение об установлении ответственности для владельцев животных, которые выгуливают их на детских площадках, на стадионах, на территориях объектов спортивного назначения и так далее, а также вне мест для выгула, определенных муниципалитетом», — сообщил тогда первый заместитель председателя госсовета Удмуртии Александр Прозоров.

Планируется, что административные комиссии в городах и районах будут вести профилактическую работу с гражданами, а против нерадивых владельцев будут составляться протоколы об административном правонарушении. Штрафы составят для граждан 1–2 тыс., для должностных лиц — 5–10 тыс. рублей, а для юридических лиц — 15–30 тыс. рублей.

А уже в феврале депутаты гордумы Ижевска приняли изменения в правила благоустройства — теперь животных нельзя выгуливать не только на детских игровых и спортивных площадках, но и на придомовых и муниципальных территориях. Кроме того, в правилах предусмотрена обязанность хозяев убирать за животными продукты их жизнедеятельности. Закон сам по себе полезен и своевременен, но оборудованных для выгула собак площадок на сегодняшний день в городе только две.

По решению местной власти

Все главные требования к содержанию домашних питомцев отражены в федеральном законе 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», напомнила в разговоре с «Известиями» руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов Олеся Борисенко. Закон обязывает хозяев содержать и выгуливать собак согласно физиологическим потребностям животных при условии обеспечения безопасности окружающих.

Возьмут к ноге_3 Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Ст. 13 закона обязывает «исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках». Кроме того, хозяева не должны допускать выгул животного вне мест, разрешенных для этой цели решением органа местного самоуправления.

Отсутствие альтернатив

Однако, отмечает Олеся Борисенко, порой местные власти вводят запрет на выгул собак на той или иной территории, не предоставляя реальную альтернативу для хозяев и их питомцев.

— Выгул действительно должен быть запрещен на территории медучреждений, на детских и спортивных площадках. Но какой смысл ограничивать выгул собаки в других местах, если она на поводке и хозяин за ней убирает? Есть запреты, но нет мест, куда идти. По закону специализированные места для выгула должны быть чуть ли не в каждом дворе, а у нас они просто отсутствуют. Если они и есть, то их очень мало и их не хватает на всех. Поэтому и получается так, что люди вынуждены гулять [в неположенных местах].

С мнением Борисенко согласен и президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.