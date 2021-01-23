 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Мир
Сотни нацгвардейцев заразились COVID-19 после беспорядков в Вашингтоне
Общество
Роспотребнадзор оценил влияние вакцины от COVID-19 на репродуктивность
Мир
ВОЗ ответила на заявление о более смертельном британском штамме COVID-19
Мир
Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса
Мир
Порошенко призвал к санкционной «осаде» Кремля
Мир
Сотрудники ВОЗ и Института Гамалеи провели встречу по вакцине
Общество
Следователи начали проверку из-за пожара в супермаркете в Краснодаре
Общество
Бари Алибасова госпитализировали в реанимацию
/

Стайный инстинкт: в регионах планируют усыплять агрессивных собак

В Самарской области предлагают вернуть такую меру в исключительных случаях
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
Главный слайд
Начало статьи
Стайный инстинкт: в регионах планируют усыплять агрессивных собак
2021-01-22 19:17:51">
2021-01-22 19:17:51
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Самарской области планируют разработать проект закона об эвтаназии агрессивных животных. Как сообщили «Известиям» в региональной думе, объясняется необходимость такой меры участившимися случаями нападений собак на людей. При этом такое решение проблемы предлагается рассматривать исключительно в качестве крайней меры. Между тем с начала прошлого года в России действуют нормы федерального закона «Об ответственном обращении с животными», по которым единственным основанием для усыпления может являться неизлечимая болезнь животного, доставляющая ему непереносимые физические страдания. Пересмотреть этот пункт закона ранее пытались и красноярские парламентарии, однако их не поддержали ни зоозащитники, ни депутаты Госдумы. В подробностях разбирались «Известия».

Зверский накал: права животных защитят еще и в КоАП
В него внесут не включенные в Уголовный кодекс составы преступлений

«Наметился перекос»

В Самарской области решили пересмотреть закон о работе с бездомными животными для более эффективного контроля их численности. По сообщениям региональных СМИ, речь в том числе идет и о работе над механизмом эвтаназии в отношении агрессивных животных. Разработка проекта закона включена в план комитета по местному самоуправлению.

На данный момент в регионе усыпление животного разрешается только в случае смертельной болезни, причем применять его следует исключительно безболезненным способом. В иных же случаях собак ловят, вакцинируют, стерилизуют, некоторое время содержат в приюте и после чипирования вновь выпускают на волю.

Стайный инстинкт
собака ветклиника
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Дог-контент: Генпрокуратуру просят проверить действия властей Улан-Удэ
В Бурятии решили временно не соблюдать все нормы закона о гуманном обращении с животными

Как отметил в разговоре с «Известиями» председатель комитета по местному самоуправлению Самарской губернской думы Михаил Матвеев, такие вопросы, безусловно, всегда очень остро воспринимаются общественностью.

— У нас в регионе достаточно активно работают зоозащитники, которые сумели за последние пару лет добиться ряда вещей, — сообщил он. — Например, по инициативе губернатора Дмитрия Азарова в прошлом году из областного законодательства дикие собаки были исключены из понятия «охотничий ресурс». В прежнем законодательстве было так, что дикие собаки, которые живут в лесу, приравниваются к волкам и прочим животным, и в принципе охотники могут их отстреливать. Потом же их запретили трогать, и это вызвало большие протесты со стороны охотников и представителей регионов, где также живут большие стаи.

Сегодня, с одной стороны, СМИ полны историй о нападениях животных на людей, в том числе детей. С другой, лобби зоозащитников набрало достаточно большую силу, и сейчас в соответствии с законодательством даже бешеную собаку нельзя усыплять. Конечно, здесь наметился определенный перекос, и законодатели начали это чувствовать, потому что в целом общественное мнение, если попытаться его сформулировать как некую среднюю линию, заключается в том, что нужно гуманно обращаться с дикими животными и, конечно, исключить варианты, связанные с разбрасыванием яда и прочего, когда животные потом корчатся от боли, но в то же время люди допускают эвтаназию бродячих собак в определенных случаях. Одни из них — наличие заболевания, либо несовместимого с жизнью, либо опасного, а также в связи с участившимися случаями нападения собак, — рассказал собеседник «Известий».

Стайный инстинкт
бродячие собаки
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Живой вопрос: можно ли справиться с нападениями бездомных собак
После серии происшествий в Бурятии могут приостановить действие закона о гуманном отношении к животным

Поэтому одно из направлений работы депутатов связано с тем, чтобы вернуть эвтаназию только в исключительных случаях, сообщил «Известиям» Матвеев.

— Не как норму, чтобы всех их ловить и отстреливать. Агрессия со стороны собаки должна быть подтверждена ветеринаром, — считает депутат. — Гуманного отношения к животным никто не должен отменять, но моя личная позиция, как депутата, заключается в том, что бродячих животных не должно быть на улицах: они должны либо содержаться в приютах, и государство вместе с зоозащитниками должно находить какие-то средства и способы для их содержания, либо жить с хозяевами. Что касается ситуаций, когда брошенная собака бегает от помойки к помойке, на кого-то гавкает и, возможно, кусает, — такого быть не должно.

Изменения под вопросом

Между тем, как сообщила в разговоре с «Известиями» адвокат, зоозащитник Марианна Комаровская, региональный закон не должен противоречить федеральному. Так, юрист напоминает, что с 2018 года в России существует федеральный закон «Об ответственном отношении к животным», где прописано, что эвтаназия допускается только с целью прерывания страданий животного, которое неизлечимо больно и у которого нет шансов на выздоровление.

— И это должно делаться гуманными, безболезненными способами — только в этом случае можно эвтаназировать животное, — говорит адвокат. — Собственно, сам этот закон был введен для того, чтобы эвтаназию запретить, поскольку раньше животных во время отлова или в приютах могли усыплять. Агрессивное животное по закону должно содержаться в приюте, и подвергать его эвтаназии нельзя.

Стайный инстинкт
бродячие собаки
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Сами с зубами: бродячие собаки терроризируют российские деревни
Селяне готовы сами отстреливать безнадзорных животных, но боятся закона

По словам Матвеева, если у региона нет полномочий влиять на вопрос, который регулируется на федеральном уровне, то в таких случаях готовятся поправки в федеральное законодательство, затем они отправляются в качестве законодательной инициативы в Госдуму, где и должны рассматриваться.

Красноярская попытка

Выступить с подобной инициативой ранее пытались и красноярские депутаты. Еще в марте прошлого года члены горсовета Красноярска обратились в Госдуму с предложением разрешить эвтаназию бездомных животных не только по медицинским показаниям, но и в случаях, когда животные могут быть потенциально опасны для человека. Аргументировалось такое предложение, в частности, тем, что за два месяца в городе были найдены тела пяти человек со следами укусов, предположительно, бездомных собак.

Стайный инстинкт
приют собаки
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Мы хотим привлечь внимание к этой проблеме. Еще в 2018 году мы предлагали городской администрации построить муниципальный приют, в котором можно было размещать животных, но власти нас проигнорировали. А сейчас город завален трупами собак. Непонятно, кто это делает. Причина коллапса в городе — это непрофессионализм городских чиновников, — также заявлял тогда один из авторов обращения, лидер фракции ЛДПР в горсовете Роман Крастелев.

Пёс и ныне там: в регионах участились случаи отстрела бездомных собак
В Госдуме призовут Генпрокуратуру проверить факты жестокого обращения с животными

Однако против такого предложения выступили как зоозащитники, так и депутаты Госдумы.

— Убивать животных — это не только негуманно и неэффективно. Мы изучали закупки в регионах, которые применяли эвтаназию. Там прошло увеличение численности бродячих животных. Потому что плодиться они не перестают, — заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Нет единого мнения

Единого отношения к усыплению собак в случаях проявления агрессии с их стороны нет и среди зоозащитников. Любая собака, испугавшись, может залаять, и таким образом она будет автоматически квалифицироваться как агрессивная, считает ведущий специалист Московского общества защиты животных Наталья Базаркина.

— Если они хотят отлавливать собак, то в таком случае необходимо собрать комиссию из профессиональных людей, чтобы это были не просто какие-то со стороны набранные приезжие, а чтобы кинологи ходили и смотрели, потенциально ли опасна собака или нет. На приюты, куда должны отправлять таких собак, ежеквартально выделяются соответствующие средства, — считает эксперт.

Стайный инстинкт
собаки бездомные
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
Собачья смерть: несмотря на запрет, бродячих животных продолжают убивать
Проблему бездомных собак так и не удается решить

— Для специалиста несложно определить агрессивную собаку: тут надо смотреть на поведение, — говорит Базаркина. — Почему нападают стаи бродячих собак, которые обосновались в гаражах или еще где-то на окраинах: они охраняют территорию, но мы-то этого не видим и, не зная этого, проходим по грани их территории. Животное сначала предупреждает, может показать каким-то жестом, допустим, опустив голову, но, естественно, человек этого не поймет. Поэтому собак необходимо отлавливать и везти в приюты: кого-то пожизненно там содержать, кому-то сделать коррекцию поведения, чтобы с ними поработали дрессировщики и зоопсихологи. Но просто избавляться от безнадзорных животных нельзя — это ведет к росту численности крыс, что также ведет к бешенству. Тут палка о двух концах: нельзя прерывать цепочку, всё взаимосвязано — что-то должно быть на воле, но не в таких количествах.

Несколько иного мнения придерживается президент фонда помощи животным «Забытые животные» Анастасия Комагина. По ее словам, в Москве и Московской области, а также в других больших городах проблема стоит не так остро, как в регионах.

— Мне, например, из Астрахани присылают фото со стаей из 20 собак. То есть что делать людям — вообще не выходить на улицу? Безусловно, должны быть муниципальные приюты неограниченного приема, где животное содержится в течение определенного срока, а потом уже либо передается в частные приюты, либо новым хозяевам, либо гуманно усыпляется, при этом сама процедура должна быть нормально прописана. Потому что я сама знаю случаи, когда людям отказывали в таких процедурах, и они сами выдумали более ужасные способы либо выбрасывали животных в мешке, — рассказывает Комагина.

​ Стайный инстинкт
бродячие собаки будка снег
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

По словам президента фонда, не секрет, что при нынешней редакции закона процветают серые схемы уничтожения животных: «Как это происходит: сначала пытаются выполнять закон, стерилизуют и выпускают, а собаки, естественно, сбиваются в стаи и нападают на людей. В итоге зачастую бывает такое, что сами граждане либо травят, либо иголки пихают в еду. Или же объявляется ситуация о проблемах с бешенством, и под это дело уничтожают животных. По-другому, к сожалению, никак не решается. Сложившаяся ситуация, увы, не гуманна как по отношению к людям, так и по отношению к самим собакам, потому что она влечет ответную жестокость по отношению к ним».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021