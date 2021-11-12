Зуб имеет: в Мытищах на женщину натравили бойцовского пса

В подмосковных Мытищах 12 ноября был задержан местный житель, в пьяном виде натравивший пса бойцовской породы на женщину из-за бытового конфликта. Пострадавшая успела сделать запись на камеру мобильного телефона. Подробности и мнения экспертов — в материале «Известий».

Собака как оружие

Житель военного городка в подмосковных Мытищах натравил своего пса на женщину, которую перед этим едва не задавил машиной. Как сообщил канал РЕН ТВ, инцидент произошел еще 25 октября, когда Юлия решила зафиксировать факт опасного вождения. Сперва хозяин пса пытался задавить женщину, проехав мимо, дал задний ход. Затем мужчина, который, по некоторым данным, был пьян, вышел из машины, вывел из салона свою собаку, указал рукой на женщину и приказал «взять». Пес вцепился в руку женщине, она громко звала на помощь и кричала.

Судя по комментариям в соцсетях, обидчик Юлии давно известен жителям военного городка. По словам очевидцев, он постоянно водит автомобиль в нетрезвом виде. Также авторы комментариев утверждают, что своей собакой он терроризировал и других жителей микрорайона.

Зуб имеет_2 Фото: РЕН ТВ

«Сотрудниками полиции установлен и задержан мужчина 1986 года рождения, подозреваемый в совершении противоправного деяния. Пострадавшей будет назначено прохождение судебно-медицинской экспертизы», — говорится в сообщении подмосковной прокуратуры. По следам нападения было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Пострадавшая была вынуждена обратиться с травмами в больницу. В настоящее время решается вопрос о передаче дела в областной главк СК.

«Следственные органы ГСУСК России по Московской области ходатайствуют перед прокурором о передаче из органов полиции в следственный отдел по г. Мытищи материала проверки о причинении телесных повреждении женщине в результате натравливания на нее собаки бойцовой породы», — сказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

Зуб имеет_3 Момент нападения собаки бойцовской породы на Юлию Фото: РЕН ТВ

Днем ранее в Набережных Челнах к 10 годам колонии строго режима приговорили 38-летнего местного жителя за зверскую расправу над соперником — сначала мужчина натравил на ухажера своей бывшей жены собаку, которая лишила жертву возможности сопротивляться, а потом зарубил его топором. Обвинение запрашивало для подсудимого куда более строе наказание — 19,5 года колонии.

Что грозит за травлю

Собаки нередко причиняют ущерб людям, однако ответственность хозяев в значительной степени зависит от умысла.

Зуб имеет_1 Пострадавшая Юлия Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Если владелец собаки намеренно натравил ее на другого человека, такое действие может быть квалифицировано по ст. 111, 112 или 115 УК РФ в зависимости от степени вреда, причиненного здоровью потерпевшего , — пояснил Вадим Ткаченко, юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube. — При этом угроза совершения такого действия может быть квалифицирована по ст. 119 УК РФ. Наказание будет зависеть от обстоятельств совершения преступления и причиненного потерпевшему вреда. Суд может назначить и компенсацию морального вреда, а также возмещение расходов на лечение. При этом закон об ответственном обращении с животными прямо запрещает выгул опасных собак без намордника. Например, по КоАП Москвы штраф за это предусмотрен в размере 3 тыс. рублей, а за натравливание животных на людей при отсутствии признаков состава преступления — до 10 тыс. рублей (ст. 5.1).

Зуб имеет_5 Травмы, полученные Юлией в результате нападения бойцовской собаки Фото: ИЗВЕСТИЯ

В некоторых случаях агрессивным собаководам грозит судебное разбирательство в рамках гражданского иска. Недавно суд в Костроме обязал хозяйку собаки выплатить 40 тыс. рублей семье 10-летнего мальчика. Пес укусил ребенка за предплечье и ягодицу, а сам инцидент вызвал психологическую травму у ребенка. От тяжелых последствий мальчика спас прохожий, отогнавший пса палкой. Хозяйка собаки отказалась добровольно компенсировать ущерб, поэтому родители ребенка обратились в прокуратуру. Надзорное ведомство установило, что женщина нарушила правила безопасности, выгуливая опасное животное без намордника и ошейника.

Как уберечься от внезапной атаки собаки

О том, что делать при нападении собаки, «Известиям» на условиях анонимности рассказал спасатель одного из подразделений столичного региона.

— Если идешь в зону, где возможна атака собак, — пустыри, гаражи или строения, где они обитают, — лучше подстраховаться следующим образом. Первый вариант: взять с собой пакет с собачьим кормом и в случае агрессии отвлечь их пищей, — говорит собеседник. Таким образом ему удавалось беспрепятственно в течение месяца пересекать участок, где обитала стая одичавших собак.

Зуб имеет_4 Мужчина, натравивший бойцовскую собаку на потерпевшую Юлию Фото: РЕН ТВ

По словам эксперта, такой подход дал ему возможность «завязать дружбу» с животными, которые вскоре начали выбегать к нему, чтобы получить еду. Однако в случае с домашним псом, которого специально натравливают, либо который самостоятельно бегает по улице без контроля со стороны хозяина, такой метод вряд ли сработает. Здесь могут помочь современные технологии.