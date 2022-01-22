В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за гибели девочки от нападения собак

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело после смерти девочки от укусов собак. Об этом 22 января говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 293 УК РФ («халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

«По данным следствия, 22 января 2022 года около 17 часов в правоохранительные органы села Домна Читинского района поступило сообщение о безвестном исчезновении семилетней девочки», — отметили в ведомстве.

Через полчаса в ходе поисков на одном из пустырей было найдено тело ребенка.

«На теле девочки имеются следы нападения животных. Предположительно, она стала жертвой нападения бездомных собак», — добавили в Следственном управлении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем регионального следственного управления Юрием Русановым. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и свидетели происшествия.

Ход расследования находится на контроле у руководства СУ СКР.

Ранее в этот день местные СМИ сообщали, что нападение произошло в селе Домна, когда девочка возвращалась домой из музыкальной школы через частный сектор.

В октябре в Архангельске на воспитанников детского сада напал английский бультерьер. Пострадали два ребенка и один воспитатель. Еще на двух мальчиках собака разорвала одежду.

12 октября сообщалось, что СУ СКР по Рязанской области начало проверку по факту нападения бездомной собаки на 11-летнюю девочку. Ранее проверку начала рязанский детский омбудсмен Анжелика Евдокимова.