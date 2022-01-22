Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном
Мир
В Казахстане после беспорядков возбудили 1822 уголовных дела
Мир
Глава ВМС Германии счел невозможным возвращение Крыма в состав Украины
Общество
В РФ утвердили план дополнительных мер по борьбе со штаммом «Омикрон»
Мир
Шествие по погибшим на Майдане началось в Киеве
Мир
МИД обвинил США в «токсичной» кампании против России
Общество
Правительство поручило ФАС проверить обоснованность цен ПЦР-тестов на ковид
Спорт
Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open
Наука
Рогозин запросил у NASA данные об отказе в визе российскому космонавту
Общество
В России с начала пандемии от COVID-19 вылечились более 10 млн человек

В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за гибели девочки от нападения собак

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело после смерти девочки от укусов собак. Об этом 22 января говорится в сообщении на сайте ведомства.

За один укус: что грозит хозяевам агрессивных собак
Юристы напоминают об ответственности за нападения на людей и их питомцев

Дело расследуется по ч. 2 ст. 293 УК РФ («халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

«По данным следствия, 22 января 2022 года около 17 часов в правоохранительные органы села Домна Читинского района поступило сообщение о безвестном исчезновении семилетней девочки», — отметили в ведомстве.

Через полчаса в ходе поисков на одном из пустырей было найдено тело ребенка.

«На теле девочки имеются следы нападения животных. Предположительно, она стала жертвой нападения бездомных собак», — добавили в Следственном управлении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем регионального следственного управления Юрием Русановым. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и свидетели происшествия.

Ход расследования находится на контроле у руководства СУ СКР.

Ранее в этот день местные СМИ сообщали, что нападение произошло в селе Домна, когда девочка возвращалась домой из музыкальной школы через частный сектор.

В октябре в Архангельске на воспитанников детского сада напал английский бультерьер. Пострадали два ребенка и один воспитатель. Еще на двух мальчиках собака разорвала одежду.

12 октября сообщалось, что СУ СКР по Рязанской области начало проверку по факту нападения бездомной собаки на 11-летнюю девочку. Ранее проверку начала рязанский детский омбудсмен Анжелика Евдокимова.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022