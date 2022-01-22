В Забайкалье захотели изменить закон об отлове собак после гибели девочки

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов намерен добиваться внесения правок в ФЗ об отлове безнадзорных животных. Об этом Осипов заявил на встрече с жителями села Домна, где 22 января после нападения собак погиб семилетний ребенок.

«Мы обратимся в Федеральное Собрание, Госдуму, Правительство России с просьбой изменить этот закон», — приводит слова главы региона пресс-служба.

По его словам, в законе есть изъяны, которые не позволяют убирать собак с улиц населенных пунктов. Тем не менее губернатор пообещал отловить всех собак на улицах Домны и провести краевое совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям (ЧС) с главами всех районов края.

«Для Домны будет выделен дополнительный автобус для перевозки людей в школу, а неосвещенные улицы села в ближайшее время оснастят уличным освещением. Отдельное внимание будет уделено графику вывоза мусора, который является одной из причин скопления безнадзорных собак», — говорится в сообщении администрации губернатора Забайкалья.

Ранее в субботу сотрудники следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по региону возбудили уголовное дело после смерти девочки от укусов собак. Дело расследуется по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

Нападение произошло 21 января в селе Домна, когда девочка возвращалась домой из музыкальной школы через частный сектор.