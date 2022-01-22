Глава СК поручил доложить о расследовании гибели 7-летней девочки в Забайкалье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о гибели девочки в Забайкалье после нападения собак в Главное следственное управление СК РФ. Сообщение об этом появилось вечером 22 января на сайте ведомства.

«В связи с широким общественным резонансом, связанным с гибелью семилетней девочки в Забайкальском крае, тело которой сегодня было найдено со следами нападения животных, глава ведомства поручил передать уголовное дело для организации дальнейшего расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России», — говорится в сообщении.

Также в СК поручили следователям принять исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств дела, включая проверку сведений от местных жителей, а также дать объективную правовую оценку действиям контролирующих органов.

Заявление о пропаже девочки поступило в полицию сегодня вечером около 17:00 мск. Через полчаса в ходе поисков на одном из пустырей было найдено ее тело. В ходе осмотра на нем выявили следы нападения животных. Предположительно, что ребенок стал жертвой нападения бездомных собак.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

После того как в СМИ появились сообщения о трагедии, в регионе произошел народный сход. Местные жители утверждали, что проблема с бродячими животными в этой местности не решалась много лет. С их слов, люди неоднократно жаловались на этот беспредел, но никакие меры не принимались. Губернатор региона Александр Осипов на встрече с жителями заявил, что будет добиваться изменений в федеральный закон, регулирующий отлов бездомных животных.

Ранее в этот день местные СМИ сообщали, что нападение произошло в селе Домна, когда девочка возвращалась домой из музыкальной школы через частный сектор.

В октябре в Архангельске на воспитанников детского сада напал английский бультерьер. Пострадали два ребенка и один воспитатель. Еще на двух мальчиках собака разорвала одежду.