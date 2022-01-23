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СКР подготовит предложения по изменению законодательства из-за нападений собак

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства после случаев гибели людей из-за нападений бродячих собак. Об этом сообщила в воскресенье, 23 января, пресс-служба СКР.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с очередным случаем гибели ребенка в результате нападения стаи бродячих собак. В СКР пояснили, что в предложениях, в частности, должны быть учтены эффективные и практически реализуемые механизмы предупреждения подобных трагедий.

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«Результат этой работы будет представлен в установленном порядке руководству страны», — говорится в заявлении.

Вместе с тем в СКР добавили, что пока проблема бездомных собак не получает должного внимания, а в некоторых субъектах муниципальные чиновники игнорируют ее.

В пресс-службе обратили внимание на то, что для предупреждения случаев нападения животных требуется ужесточение законодательства как на федеральном, так и региональном уровне.

Накануне собаки напали на семилетнюю девочку в селе Домна, когда ребенок возвращался домой из музыкальной школы через частный сектор. Ребенок погиб.

По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Бастрыкин поручил передать дело в Главное следственное управление ведомства.

После того как в СМИ появились сообщения о трагедии, в регионе произошел народный сход. Местные жители утверждали, что проблема с бродячими животными в этой местности не решалась много лет.

По словам губернатора региона Александра Осипова, в законе есть изъяны, которые не позволяют убирать собак с улиц населенных пунктов. Тем не менее глава региона пообещал отловить всех бездомных собак на улицах Домны и провести краевое совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям (ЧС) с главами всех районов края.

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