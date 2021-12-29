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В Якутске возбуждено дело по факту смерти женщины после нападения собак

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В Якутске возбудили уголовное дело после смерти женщины, на которую напала стая собак. Об этом в среду, 29 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ (СУ СК) по Якутии.

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«Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека»), по факту гибели женщины на ипподроме в городе Якутске», — говорится в опубликованном сообщении ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел в 13:00 (07:00 мск) на территории ипподрома в Якутске. Стая собак напала на 53-летнюю женщину.

Причины смерти будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Ранее, 12 декабря, сообщалось, что в поселке Ноглики Сахалинской области стая бездомных собак напала на ребенка. Бабушка пострадавшего мальчика рассказала, что агрессивные псы расцарапали ему спину, а также покусали за уши и ноги. По ее словам, стаю прогнала случайная прохожая.

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