В Якутске возбуждено дело по факту смерти женщины после нападения собак
В Якутске возбудили уголовное дело после смерти женщины, на которую напала стая собак. Об этом в среду, 29 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ (СУ СК) по Якутии.
«Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека»), по факту гибели женщины на ипподроме в городе Якутске», — говорится в опубликованном сообщении ведомства.
По данным следствия, инцидент произошел в 13:00 (07:00 мск) на территории ипподрома в Якутске. Стая собак напала на 53-летнюю женщину.
Причины смерти будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы.
Ранее, 12 декабря, сообщалось, что в поселке Ноглики Сахалинской области стая бездомных собак напала на ребенка. Бабушка пострадавшего мальчика рассказала, что агрессивные псы расцарапали ему спину, а также покусали за уши и ноги. По ее словам, стаю прогнала случайная прохожая.